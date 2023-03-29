Чисті від пилу і плям стіни однозначно зроблять приміщенням свіжіших, тож не варто ігнорувати цей етап під час прибирання. Робіть це хоча б раз на кілька місяців. Лайфхаки та поради від 24 Каналу читайте нижче.

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Як підготуватися до миття стін

Підготуйте кімнату. Спочатку ретельно вкрийте меблі, підлогу та місця, куди не повинні потрапити бризки води і миючих засобів. Для цього використовуйте поліетиленову плівку з будівельного магазину, старі газети або просто папір.

Візьміть необхідний інвентар. Для миття стін використовуйте лише чисті ганчірки, щоб не переносити пил і бруд на свіжовимиті стіни. Заздалегідь підготуйте два відра води, щоб ретельно споліскувати ганчірки та губки.

Пам'ятайте, що стіни треба мити від підлоги до стелі, а тоді промити чистою водою навпаки – зверху вниз.

Чим мити пофарбовані стіни

Содовий розчин. Замішайте густий розчин з харчової соди та води – орієнтовно три до одного. У пасти має бути липка текстура, і відчистити вона зможе чорні сліди, малюнки олівцями або фломастерами, чорнила і харчові плямами. Просто нанесіть розчин на стіну вологою губкою, дайте трохи просочитися та протріть вологою тканиною з мікрофібри або паперовим рушником.

Зубна паста. Нанесіть трохи зубної пасти на пляму і залиште на деякий час. Після цього легко потріть місце, де була пляма, і гарно промийте чистою водою.

Оцетовий розчин. Це ще один дієвий народний метод. Влийте склянку оцту у відро води та промийте забруднену область. Змивати цей розчин, на відміну від попередніх, не потрібно.

Засіб для миття посуду. Це справді фантастичний засіб для поверхонь по всьому будинку – від стільниць до килимів. Обирайте засіб без різкого запаху або інших агресивних хімікатів. Спочатку намочіть пляму м'якою губкою, тоді додайте трохи засобу для миття посуду і гарненького потріть. Тріть доти, доки засіб не спіниться, а дайте піні трохи ввібратися, а вже потім протріть вологою тканиною з мікрофібри. Якщо забруднення сильне, то повторіть цей процес двічі або навіть тричі.

До речі, звичайне господарське мило – теж дієвий від плям на стінах.