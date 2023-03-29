Чистые от пыли и пятен стены однозначно сделают помещение свежее, поэтому не стоит игнорировать этот этап во время уборки. Делайте это хотя бы раз в несколько месяцев. Лайфхаки и советы от 24 Канала читайте ниже.

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Как подготовиться к мойке стен

Подготовьте комнату. Сначала тщательно укройте мебель, пол и места, куда не должны попасть брызги воды и моющих средств. Для этого используйте полиэтиленовую пленку из строительного магазина, старые газеты или просто бумагу.

Возьмите необходимый инвентарь. Для мытья стен используйте только чистые тряпки, чтобы не переносить пыль и грязь на свежевымытые стены. Заранее подготовьте два ведра воды, чтобы тщательно ополаскивать тряпки и губки.

Помните, что стены нужно мыть от пола до потолка, а затем промыть чистой водой наоборот – сверху вниз.

Чем мыть окрашенные стены

Содовый раствор. Замешайте густой раствор из пищевой соды и воды – ориентировочно три к одному. У пасты должна быть липкая текстура, и отчистить она сможет черные следы, рисунки карандашами или фломастерами, чернила и пищевые пятна. Просто нанесите раствор на стену влажной губкой, дайте немного пропитаться и протрите влажной тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.

Зубная паста. Нанесите немного зубной пасты на пятно и оставьте на время. После этого легко потрите место, где было пятно, и хорошо промойте чистой водой.

Уксусный раствор. Это еще один действенный народный метод. Влейте стакан уксуса в ведро воды и промойте загрязненную область. Смывать этот раствор, в отличие от предыдущих, не нужно.

Средство для мытья посуды. Это действительно фантастическое средство для поверхностей по всему дому – от столешниц до ковров. Выбирайте средство без резкого запаха или других агрессивных химикатов. Сначала намочите пятно мягкой губкой, тогда добавьте немного средства для мытья посуды и хорошенького потрите. Треть до тех пор, пока средство не вспенивается, а дайте пене немного впитаться, а потом протрите влажной тканью из микрофибры. Если загрязнение сильно, то повторите этот процесс дважды или даже трижды.

Кстати говоря, обычное хозяйственное мыло – тоже действенное от пятен на стенах.