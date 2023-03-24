Чуть ли не каждому знакома ситуация, когда затупился нож, но точил или другого специального оборудования нет. Тупой нож не только доставляет неудобства, но и может быть опасным. Советы от 24 Канала подойдут не только для дома, но и в "полевых условиях".
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Тарелка или чашка
- Возьмите фарфоровую или керамическую посуду: тарелку или чашку и переверните ее. Если ободок на дне имеет неровности и шершавый, он идеально подойдет для того, чтобы заточить нож.
- Наклоните посуду под углом и быстро проведите ножом по дню.
- После процедуры ополосните нож в воде.
Пилочка для ногтей
- Обычная пилочка для ногтей может спасти затупленный нож.
- Положите пилочку на жесткую поверхность шероховатой стороной и осторожно придерживайте ее руками.
- Проведите ножом по поверхности пилочки несколько раз так, чтобы стал заметным результат.
Как заострить нож / Фото Unsplash
Наждачная бумага
- Возьмите наждачную бумагу и оберните линейку или кусок дерева так, чтобы шероховатая сторона была снаружи.
- Придерживая данную конструкцию, несколькими механическими движениями проведите лезвием ножа по бумаге.
- Этот способ часто используют и для того, чтобы точить ножи мясорубки.
Камень
- Если вы на улице проводите время на пикнике – этот вариант идеально подойдет. Возьмите гладкий камень, кусок цемента или кирпич, и проведите по его поверхности лезвием ножа от рукоятки до кончика.
- Есть и другой вариант: прислоните два камня друг к другу и проведите ножом между ними несколько раз.
- Затем хорошо промойте нож и протрите насухо.
Еще один нож
- Это довольно популярный и простой способ, но занимает много времени. Возьмите два ножа и проводите по порядку строгающими движениями.
- Будьте осторожны во время движений, чтобы не пораниться.