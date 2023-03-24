Чуть ли не каждому знакома ситуация, когда затупился нож, но точил или другого специального оборудования нет. Тупой нож не только доставляет неудобства, но и может быть опасным. Советы от 24 Канала подойдут не только для дома, но и в "полевых условиях".

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Тарелка или чашка

  • Возьмите фарфоровую или керамическую посуду: тарелку или чашку и переверните ее. Если ободок на дне имеет неровности и шершавый, он идеально подойдет для того, чтобы заточить нож.
  • Наклоните посуду под углом и быстро проведите ножом по дню.
  • После процедуры ополосните нож в воде.

Пилочка для ногтей

  • Обычная пилочка для ногтей может спасти затупленный нож.
  • Положите пилочку на жесткую поверхность шероховатой стороной и осторожно придерживайте ее руками.
  • Проведите ножом по поверхности пилочки несколько раз так, чтобы стал заметным результат.


Как заострить нож / Фото Unsplash

Наждачная бумага

  • Возьмите наждачную бумагу и оберните линейку или кусок дерева так, чтобы шероховатая сторона была снаружи.
  • Придерживая данную конструкцию, несколькими механическими движениями проведите лезвием ножа по бумаге.
  • Этот способ часто используют и для того, чтобы точить ножи мясорубки.

Камень

  • Если вы на улице проводите время на пикнике – этот вариант идеально подойдет. Возьмите гладкий камень, кусок цемента или кирпич, и проведите по его поверхности лезвием ножа от рукоятки до кончика.
  • Есть и другой вариант: прислоните два камня друг к другу и проведите ножом между ними несколько раз.
  • Затем хорошо промойте нож и протрите насухо.

Еще один нож

  • Это довольно популярный и простой способ, но занимает много времени. Возьмите два ножа и проводите по порядку строгающими движениями.
  • Будьте осторожны во время движений, чтобы не пораниться.