Уже наступила весна, а за ней вылазки в лес и пикники на лужайке. Если ваш праздник не может обойтись без вина, а штопор забыли дома, 24 Канал расскажет о легких методах, которые помогут справиться с ситуацией.
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Саморез и плоскогубцы
- Самым простым способом будет воспользоваться саморезом.
- Вставьте саморез в пробку так, чтобы примерно 2 сантиметра виднелись на поверхности.
- Обхватите шуруп плоскогубцами и попробуйте осторожно вытащить. Если у вас нет плоскогубцев, подойдет молоток.
Нож или ключ
- Возьмите кухонный нож с острым концом и вставьте его в пробку приблизительно под углом 50 градусов.
- Постепенно прокручивайте и подтягивайте пробку на себя.
- Вместо ножа можно использовать ключ, но с острым концом.
Как откупорить вино / Фото Unsplash
Полотенце
- Заверните бутылку в полотенце так, чтобы ткань закрывала дно.
- Ударяйте по дну бутылки – пробка должна вылететь сама.
- Будьте осторожны, чтобы вино не разбилось.
- Вместо полотенца можно использовать обувь: положить вино в ботинок и повторить действия.
Нагрев
- Нагрейте воду в кастрюле.
- Поместите бутылку внутрь. Так пробка тоже должна либо вылететь, либо выйти частично – тогда ее можно подцепить и вытянуть пальцами. Единственный минус: вино будет теплым.
- Еще один метод: взять уравнитель для волос и нагреть горло бутылки. Сработает так же.
Протолкнуть внутрь
Пробку можно протолкнуть внутрь любыми подручными материалами: ножницами, ручкой, каблуком. Но следует заметить, что наливать вино будет не совсем удобно.