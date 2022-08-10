Помідори містять дубильні речовини, які легко залишають плями на тканинах, а якщо в соусі є олії, вивести таке забруднення нелегко. 24 канал зібрав поради, які допоможуть впорати із забрудненням.

Вас може зацікавити Тканину можна врятувати: як почистити іржу з одягу в домашніх умовах

Видаліть залишки томатного соусу

Зніміть якомога більше томатного соусу з тканини за допомогою ложки або тупого ножа. Уникайте подальшого втирання соусу або розповсюдження його на незабруднені частини тканини.

Чим більше соусу вам вдасться забрати, тим менше проблем буде з відмиванням плями.

Залучіть холодну воду

Пропустіть холодну воду через зворотну частину одягу, де є пляма. Зробити це треба якомога швидше після її появи. Це змусить пляму вийти через тканину.

Зверніть увагу! Не пропускайте воду через лицьову частину томатної плями, оскільки вона лише глибше проникне у волокна тканини.

Лийте на пляму холодну воду 10 – 15 хвилин, доки вода не стане прозорою.

Як відіпрати пляму від томатного соусу / Фото Unsplash

Мийні засоби

Після того, як ви прополоскали пляму, увітріть рідкий мийни засіб або засіб для миття посуду в забруднену частину тканини. Обережно втирайте його в тканину круговими рухами, починаючи з зовнішньої сторони забрудненої ділянки та рухаючись усередину. Дайте йому постояти 10 хвилин перед тим, як ретельно змити.

Як відіпрати пляму від томатного соусу / Фото Unsplash

Підручні відбілювачі

Якщо одяг білий або якщо ви перевірили його на стійкість кольору, ви можете нанести губкою м’який відбілюючий засіб, наприклад перекис водню або харчовий оцет. Ви також можете використовувати лимонний сік для білих тканин.

Як відіпрати пляму від томатного соусу / Фото Unsplash

"Шліфуємо" результат пранням у машинці

На кінець треба промити пляму в пральній машинці на звичайному режимі. Прати треба звичайним мийним засобом. Ви також можете спочатку дати одягу висохнути на повітрі, щоб перевірити, чи немає залишків плями.

Якщо після висихання ви не бачите плями, можна безпечно випрати та висушити звичайним способом.

Як відіпрати пляму від томатного соусу / Фото Unsplash