Чим відбілити підвіконня від плям: 3 засоби, які є на кожній кухні

Часто наші вікна забруднюються. З часом на них з'являються жовті плями, які важко відмити. Однак не варто засмучуватися. Є кілька засобів, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

І ці засоби точно є на кухні в кожної господині. Про 3 ефективні методи відбілювання ваших підвіконь – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Як відмити підвіконня засобом для миття посуду

Щоб почистити підвіконня цим способом, розподіліть велику кількість мийного засобу на поверхню та використайте вологу губку для утворення піни. Залиште цю суміш на поверхні на 10 хвилин, а потім ретельно протріть губкою. Для того, щоб максимально відбілити підвіконня, повторіть цю процедуру 2 – 3 рази.

Відбілюємо підвіконня перекисом водню

Щоб очистити поверхню перекисом, нанесіть речовину на губку та ретельно протріть нею підвіконня. Залиште перекис на 10 хвилин і протріть ще раз, але вже чистою ганчіркою. Після завершення процесу обов'язково провітріть кімнату.

Як відбілити підвіконня содою

1 спосіб. Розсипте соду рівномірно по підвіконню, а після цього протріть поверхню губкою, яку змочили в оцті. Залиште цей спінений розчин на поверхні на пів години, після чого помийте підвіконня чистою ганчіркою.

2 спосіб. У рівних пропорціях змішайте соду з порошком для прання. Вологою ганчіркою змочіть підвіконня, а після цього насипте суміш на вологу поверхню. Залиште це на 2 години, а згодом протріть щіткою.