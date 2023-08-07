Якщо ви носите джинси, тоді точно помічали маленькі кишеньки, які не мають практичності в теперішній час. Адже туди не поміститься ні телефон, ні гаманець. Для чого тоді вона – знає 24 Канал.

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Для чого кишенька на джинсах: варіанти

Перший та популярний варіант – кишеньку шили для ковбоїв, які обожнювали носити джинси. Усі вони любили палити та носили із собою запальничку. Ця кишенька була гарним місцем для неї. Навіть їдучи на коні, ковбой не губив її.



Ковбої в джинсах / Фото Pinterest

Друга версія передбачає, що творці джинсів Levi's Леві Страус і Джейкоб Девіс вигадали цю кишеню, щоб зберігати у ній годинник на ланцюжку. Раніше її шили трохи більшою, і якраз годинник там добре поміщався. Водночас на штанах від костюма їх не робили, бо піджаки містили внутрішні кишені для годинника.



Годинник на джинсах / Фото Pinterest

Колись джинси вважалися формою працівників робочих спеціальностей. Йдеться про теслярів, залізничників, фермерів і шахтарів. Тому існує така думка, що в маленьку кишеню вони клали цвяхи, аби одразу мати їх біля себе.



Шахтарі в джинсах / Фото Levi Strauss & Co.

Вважається, що кишенька слугувала порятунком для любителів заборонених речовин. Полісмени нерідко проводили рейди в різних кварталах, тому деякі могли сховати в такому місці пакетики з такими речовинами.



Кишеньки для заборонених речовин / Фото Depositphotos

У час золотої лихоманки в Америці працівники знаходили різноманітні цінні камені. Оскільки люди багато фізично працювали, тож могли загубити певний самородок. Подейкують, що дизайнери, аби розв'язати цю проблему, пошили маленьку кишеньку на джинсах.



Золоті самородки / Фото "Золотий студент"

Маленькі кишеньки на джинсах комусь подобаються, а комусь – ні. Тут залежить від особистих вподобань людини. Але за потреби, є кілька простих варіантів, для чого може знадобитись це місце. Ви можете покласти туди монети, кілька грошових купюр або коробочку від безпровідних навушників. Також туди поміститься ключ від дому.