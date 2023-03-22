Як відкоркувати вино без штопора: прості лайфхаки, про які ви не здогадувались

Трапляються ситуації, коли потрібно відкоркувати пляшку з вином чи іншим напоєм, але поруч немає штопора. Розповідаємо про лайфхаки, що допоможуть у таких випадках.

Вже настала весна, а за нею – вилазки у ліс та пікніки на галявині. Якщо ваше свято не може обійтись без вина, а штопор забули вдома, 24 Канал розповість про легкі методи, що допоможуть впоратися з ситуацією.

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Саморіз та плоскогубці

Найпростішим способом буде скористатися шурупом.

Вставте саморіз у корок так, щоб приблизно 2 сантиметри виднілися на поверхні.

Обхопіть шуруп пласкогубцями та спробуйте обережно витягнути. Якщо у вас немає пласкогубців, підійде молоток-цвяходер.

Ніж або ключ

Візьміть кухонний ніж з гострим кінцем та вставте його у пробку приблизно під кутом 50 градусів.

Поступово прокручуйте та підтягуйте корок на себе.

Замість ножа можна використовувати ключ, але з гострим кінцем.

. Якщо у вас витримане вино з пухким корком, такий метод не спрацює: пробка розсиплеться.



Як відкоркувати вино / Фото Unsplash

Рушник

Загорніть пляшку у рушник так, щоб тканина закривала дно.

Вдаряйте по дну пляшки – пробка має вилетіти сама.

Будьте обережні, щоб вино не розбилося.

Замість рушника можна скористуватися взуттям: покласти вино у черевик та повторити дії.

Нагрівання

Нагрійте воду у каструлі.

Помістіть пляшку всередину. Так корок теж повинен або вилетіти, або вийти частково – тоді його можна підчепити та витягнути пальцями. Єдиний мінус: вино буде теплим.

Ще один метод: взяти вирівнювач для волосся й нагріти горло пляшки. Спрацює так само.

Проштовхнути всередину

Корок можна проштовхнути всередину будь-якими підручними матеріалами: ножицями, ручкою, каблуком. Але варто зауважити, що наливати вино буде не зовсім зручно.