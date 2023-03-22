Як відкоркувати вино без штопора: прості лайфхаки, про які ви не здогадувались
22 березня 2023, 11:50Читать новость на русском
Трапляються ситуації, коли потрібно відкоркувати пляшку з вином чи іншим напоєм, але поруч немає штопора. Розповідаємо про лайфхаки, що допоможуть у таких випадках.
Вже настала весна, а за нею – вилазки у ліс та пікніки на галявині. Якщо ваше свято не може обійтись без вина, а штопор забули вдома, 24 Канал розповість про легкі методи, що допоможуть впоратися з ситуацією.
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Саморіз та плоскогубці
- Найпростішим способом буде скористатися шурупом.
- Вставте саморіз у корок так, щоб приблизно 2 сантиметри виднілися на поверхні.
- Обхопіть шуруп пласкогубцями та спробуйте обережно витягнути. Якщо у вас немає пласкогубців, підійде молоток-цвяходер.
Ніж або ключ
- Візьміть кухонний ніж з гострим кінцем та вставте його у пробку приблизно під кутом 50 градусів.
- Поступово прокручуйте та підтягуйте корок на себе.
- Замість ножа можна використовувати ключ, але з гострим кінцем.
Як відкоркувати вино / Фото Unsplash
Рушник
- Загорніть пляшку у рушник так, щоб тканина закривала дно.
- Вдаряйте по дну пляшки – пробка має вилетіти сама.
- Будьте обережні, щоб вино не розбилося.
- Замість рушника можна скористуватися взуттям: покласти вино у черевик та повторити дії.
Нагрівання
- Нагрійте воду у каструлі.
- Помістіть пляшку всередину. Так корок теж повинен або вилетіти, або вийти частково – тоді його можна підчепити та витягнути пальцями. Єдиний мінус: вино буде теплим.
- Ще один метод: взяти вирівнювач для волосся й нагріти горло пляшки. Спрацює так само.
Проштовхнути всередину
Корок можна проштовхнути всередину будь-якими підручними матеріалами: ножицями, ручкою, каблуком. Але варто зауважити, що наливати вино буде не зовсім зручно.