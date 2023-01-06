Відмити можна все: як відіпрати різні соуси з тканини після свят

Новий рік, Святвечір та Різдво супроводжуються смачними столами, які після святкування не завжди залишаються чистими. Читайте, як позбутися плям від різних соусів зі скатертини та одягу швидко та ефективно.

24 Канал з'ясував, що найпоширеніші забруднення від соусів можна відіпрати за допомогою простих домашніх засобів.

Читайте також Ідеальна поверхня: як легко почистити індукційну плиту від жиру та гару після свят

Як відіпрати кетчуп з тканини

Першочергово, з місця забруднення потрібно забрати якомога більше залишків кетчупу – це полегшить його відпирання у подальшому.

Пропустіть холодну воду через зворотну частину одягу, де є пляма. Зробити це треба якомога швидше після її появи та продовжувати це робити приблизно 10 – 15 хвилин, аж допоки вода не стане прозорою. Це змусить пляму вийти через тканину. Не лийте воду з лицьової частини тканини, де є забруднення – так кетчуп ще сильніше може в'їстися у скатертину чи одяг.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Після цього увітріть у залишки плями мийний засіб, гель чи порошок для прання та залиште на 10 хвилин. Ретельно прополощіть річ або киньте її пратися в машинці.

Як відіпрати майонез

Майонез має великий процент жиру, тому боротися з ним треба схоже, як і з жирними плямами. Спершу заберіть залишки майонезу з вашої речі, щоб жир не поширювався по тканині ще більше.

Після цього свіжу пляму можна намастити зубною пастою – залишіть місце забруднення на пів години, а потім прополощіть у воді з господарським милом.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Також для боротьби з майонезними плямами підійде поєднання солі та нашатирного спирту – розмішайте 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку нашатирю у половині склянки води. Нанесіть розчин на пляму та залиште на 15 хвилин. Після цього прополощіть у холодній воді та виперіть у машинці.

Як відіпрати соєвий соус

Столова сіль може забрати забруднення від соєвого соусу, увібравши в себе олії та жир. Щоб скористатися таким методом очищення, достатньо насипати сіль на пляму так, щоб вона повністю її покривала та залишити на 2 – 3 години. Після цього річ треба попрати вручну чи закинути в пралку.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Також від соєвих плям може бути корисним звичайних харчовий оцет. Саме цей засіб є одним з найбільш дієвих проти подібних забруднень.

Розведіть у мисці теплої води трохи прального порошку та 2 столові ложки 9-відсоткового оцту. Покладіть забруднену річ у розчин та залиште на кілька годин. Після цього прополощіть одяг та виперіть його у машинці.