24 Канал з'ясував, що найпоширеніші забруднення від соусів можна відіпрати за допомогою простих домашніх засобів.

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Як відіпрати кетчуп з тканини

Першочергово, з місця забруднення потрібно забрати якомога більше залишків кетчупу – це полегшить його відпирання у подальшому.

Пропустіть холодну воду через зворотну частину одягу, де є пляма. Зробити це треба якомога швидше після її появи та продовжувати це робити приблизно 10 – 15 хвилин, аж допоки вода не стане прозорою. Це змусить пляму вийти через тканину. Не лийте воду з лицьової частини тканини, де є забруднення – так кетчуп ще сильніше може в'їстися у скатертину чи одяг.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Після цього увітріть у залишки плями мийний засіб, гель чи порошок для прання та залиште на 10 хвилин. Ретельно прополощіть річ або киньте її пратися в машинці.

Як відіпрати майонез

Майонез має великий процент жиру, тому боротися з ним треба схоже, як і з жирними плямами. Спершу заберіть залишки майонезу з вашої речі, щоб жир не поширювався по тканині ще більше.

Після цього свіжу пляму можна намастити зубною пастою – залишіть місце забруднення на пів години, а потім прополощіть у воді з господарським милом.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Також для боротьби з майонезними плямами підійде поєднання солі та нашатирного спирту – розмішайте 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку нашатирю у половині склянки води. Нанесіть розчин на пляму та залиште на 15 хвилин. Після цього прополощіть у холодній воді та виперіть у машинці.

Як відіпрати соєвий соус

Столова сіль може забрати забруднення від соєвого соусу, увібравши в себе олії та жир. Щоб скористатися таким методом очищення, достатньо насипати сіль на пляму так, щоб вона повністю її покривала та залишити на 2 – 3 години. Після цього річ треба попрати вручну чи закинути в пралку.

Як відіпрати плями від соусів / Фото Unsplash

Також від соєвих плям може бути корисним звичайних харчовий оцет. Саме цей засіб є одним з найбільш дієвих проти подібних забруднень.

Розведіть у мисці теплої води трохи прального порошку та 2 столові ложки 9-відсоткового оцту. Покладіть забруднену річ у розчин та залиште на кілька годин. Після цього прополощіть одяг та виперіть його у машинці.