24 канал з'ясував, що може вивести плями від ручки та як зекономити на спеціалізованих засобах.

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Не періть одяг одразу

Щоб не зіпсувати річ, на якій залишилися сліди від ручки, не варто кидати її одразу в машинку – так чорнило тільки в'їсться у тканину та може залишитися там назавжди.

Спершу треба застосовувати точкове вимивання за допомогою підручних засобів, і тільки коли пляма зійде – прати одяг.

Як відчистити пляму від ручки / Фото Unsplash

Промокніть пляму

Якщо пляма від розлитого чорнила свіжа та ще не встигла висохнути, візьміть рушник чи серветку та покладіть на місце забруднення. Частина чорнила перейде на тканину чи папір, а на місці плями буде менше проблемної рідини, яка може в'їстися.

Спирт

Щоб вивести стійку пляму чорнила, задійте нашатирний чи інший спирт. Він добре справляється з плямами, проте може пошкодити тканину, тому обов'язково перевірте його дію на внутрішніх швах. Якщо спирт не змінив тканину забрудненої речі, можна приступати до очищення.

Використовуйте паперовий рушник або чисту тканину, щоб промокнути спирт на пляму. Це розрідить пляму та полегшить її видалення під час прання.

Як відчистити пляму від ручки / Фото Unsplash

Продовжуйте цей процес, доки не залишиться чорнила для видалення. Повністю промийте забруднену ділянку від спирту; може знадобитися багаторазове полоскання.

Зверніть увагу! Якщо ви намагаєтеся видалити чорнило від кулькової ручки, після використання спирту нанесіть на це місце звичайний рідкий пральний порошок і залиште його на 3 – 5 хвилин.

Якщо пляма зникла, виперіть одяг у звичайному циклі в найгарячішій воді, безпечній для тканини.

Рідина для зняття лаку

Ацетон чи рідина для зняття лаку також допоможе впоратися із плямою від чорнила.

Спершу перевірте це на внутрішньому шві або прихованій частині одягу. Якщо все гаразд, переходьте до наступного кроку.

Протріть тканину рідиною для зняття лаку так само, як зазначено в інструкції, спиртом. Перемістіть забруднену ділянку на чисту суху частину рушника, коли чорнило буде видалено.

Після завершення повністю змийте рідину для зняття лаку з тканини та виперіть одяг, як рекомендовано на етикетці догляду.

Як відчистити пляму від ручки / Фото Unsplash

Лак для волосся

У більшості лаків для фіксації волосся є спирт, який може розчинити чорнило та вивести пляму з тканини.

Підкладіть чистий сухий рушник під тканину, де є пляма.

Ретельно збризніть пляму лаком для волосся та промокніть іншим чистим рушником, доки пляма не зникне.

Виперіть одяг у звичайному режиму в машинці чи вручну.

Як відчистити пляму від ручки / Фото Unsplash

Молоко

Як не дивно, молоко також може стати хорошим плямовивідником для чорнила. При цьому такий спосіб буде найдовшим – молоко треба залишити на плямі на ніч.

Наповніть неглибоку миску або іншу місткість достатньою кількістю молока, щоб покрити чорнильну пляму, коли тканина занурена у воду.

Дайте одягу замочити в молоці на ніч.

Наступного дня вийміть одяг з молока та виперіть одяг.

Як відчистити пляму від ручки / Фото Unsplash