24 канал зібрав методи, які підходять для боротьби з жуйками на одязі.

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Як відчистити жуйку холодними методами

Холод може ефективно боротися з таким нетиповим забрудненням та допомагає швидко відклеїти жуйку від тканини.

Найбільш дієвий метод – це закинути річ із жуйкою у морозильну камеру на годину. Просто покладіть забруднений одяг у поліетиленовий пакет та залиште на цей час. Жуйка застигне, і ви легко зможете її відідрати від тканини.

Якщо часу та можливості покласти річ у холодильник немає, ви можете скористатися кубиком льоду. Просто покладіть лід на гумку та зачекайте 5 – 10 хвилин, щоб вона охолола. Після цього зніміть її руками або за допомогою чогось гострого.

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Як відідрати жуйку за допомогою тепла

Високі температури також можуть допомогти зняти жуйку з тканини. Для цього може підійти як гаряча вода, так і звичайний фен.

Праска

Щоб очистити одяг за допомогою праски, треба покласти на жуйку будь-яку натуральну тканину та легко пропрасувати її праскою.

Зверніть увагу! За допомогою такого методу жуйка легко відчепиться від тканини, проте на речі може залишитися помітна пляма, яку доведеться випирати.

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Окріп

За допомогою окропу теж можна ліквідувати жуйку з тканини. Вам треба буде залити місце забруднення та потерти старою зубною щіткою чи чимось подібним. Якщо це не дало бажаного результату, річ треба повністю опустити в окріп на 1 – 2 хвилини та прямо у воді відчистити жуйку щіткою.

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Фен

Фен для волосся може допомогти впоратися з набридливою жуйкою. Для цього направте струмінь гарячого повітря з фену на гумку та трохи потріть її чимось гострим – наприклад, зубочисткою. Після цього гумка без проблем відстане від будь-якої тканини.

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash