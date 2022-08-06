24 канал зібрав методи, які підходять для боротьби з жуйками на одязі.

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Як відчистити жуйку холодними методами

Холод може ефективно боротися з таким нетиповим забрудненням та допомагає швидко відклеїти жуйку від тканини.

Найбільш дієвий метод – це закинути річ із жуйкою у морозильну камеру на годину. Просто покладіть забруднений одяг у поліетиленовий пакет та залиште на цей час. Жуйка застигне, і ви легко зможете її відідрати від тканини.

Якщо часу та можливості покласти річ у холодильник немає, ви можете скористатися кубиком льоду. Просто покладіть лід на гумку та зачекайте 5 – 10 хвилин, щоб вона охолола. Після цього зніміть її руками або за допомогою чогось гострого.

Морозилка

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Як відідрати жуйку за допомогою тепла

Високі температури також можуть допомогти зняти жуйку з тканини. Для цього може підійти як гаряча вода, так і звичайний фен.

Праска

Щоб очистити одяг за допомогою праски, треба покласти на жуйку будь-яку натуральну тканину та легко пропрасувати її праскою.

Праска

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Окріп

За допомогою окропу теж можна ліквідувати жуйку з тканини. Вам треба буде залити місце забруднення та потерти старою зубною щіткою чи чимось подібним. Якщо це не дало бажаного результату, річ треба повністю опустити в окріп на 1 – 2 хвилини та прямо у воді відчистити жуйку щіткою.

Окріп

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash

Фен

Фен для волосся може допомогти впоратися з набридливою жуйкою. Для цього направте струмінь гарячого повітря з фену на гумку та трохи потріть її чимось гострим – наприклад, зубочисткою. Після цього гумка без проблем відстане від будь-якої тканини.

Фен

Як відчистити жуйку з тканини / Фото Unsplash