Відмиється за момент: як відчистити віск з тканин та килимів

25 січня 2023, 16:06
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Обстріли російських окупантів змушують багатьох українців сидіти без світла та користуватися свічками. Та не завжди можна проконтролювати, як вони горять – віск із них може попасти на скатертину, одяг чи килими. Як легко його позбутися – читайте у матеріалі.

Кілька простих методів допоможуть впоратися з краплями воску на різних ворсистих поверхнях, пише 24 Канал. 

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Як видалити віск з одягу 

Якщо свічка ненароком накрапала вам на сорочку чи штани, не варто панікувати та готуватися викидати річ – забрати пляму від воску можна за допомогою холоду. 

Щоб віск чи парафін був твердим та легко відчистився від тканини, покладіть ваш забруднений одяг у пакет та залишіть у морозилці на 2 години. Після цього дістаньте ваш одяг та заберіть віск за допомогою нігтя чи столового ножа. 

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash

Як видалити віск з великої речі 

Якщо віск потрапив на негабаритну річ, яку не можна помістити в морозильну камеру, можна скористатися теплом від правки – скатертини, крісла та дивани можна почистити таким способом: 

  • Покладіть річ так, щоб забруднена сторона була зверху;
  • Якщо це одяг – покладіть на забруднення з обох сторін паперові рушники, якщо це меблі – покладіть на краплі воску паперові рушники зверху в більшій кількості;
  • Увімкніть праcку та попрасуйте місце забруднення приблизно 5 секунд;
  • Пересуньте паперові рушники сухими краями на пляму чи візьміть нові й повторюйте процедуру, поки віск повністю не зійде;
  • Виперіть одяг у машинці, меблі протріть вологою ганчіркою. 

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash

Як забрати віск з килима

Як і меблі, килим можна очистити за допомогою праски – проте варто бути уважними та дотримуватися правил – вони допоможуть зберегти нормальний вигляд вашого килима. 

Щоб забрати віск: 

  • Покладіть на воскову пляму 4 паперових рушники;
  • Поставте праску на найнижчу температуру та попрасуйте місце забруднення. 
  • Робити це потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити килим – зверніть увагу, що праска не має торкатися ворсу на килимі, щоб не деформувати його. 

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід