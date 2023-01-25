Кілька простих методів допоможуть впоратися з краплями воску на різних ворсистих поверхнях, пише 24 Канал.

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Як видалити віск з одягу

Якщо свічка ненароком накрапала вам на сорочку чи штани, не варто панікувати та готуватися викидати річ – забрати пляму від воску можна за допомогою холоду.

Щоб віск чи парафін був твердим та легко відчистився від тканини, покладіть ваш забруднений одяг у пакет та залишіть у морозилці на 2 години. Після цього дістаньте ваш одяг та заберіть віск за допомогою нігтя чи столового ножа.

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash

Як видалити віск з великої речі

Якщо віск потрапив на негабаритну річ, яку не можна помістити в морозильну камеру, можна скористатися теплом від правки – скатертини, крісла та дивани можна почистити таким способом:

Покладіть річ так, щоб забруднена сторона була зверху;

Якщо це одяг – покладіть на забруднення з обох сторін паперові рушники, якщо це меблі – покладіть на краплі воску паперові рушники зверху в більшій кількості;

Увімкніть праcку та попрасуйте місце забруднення приблизно 5 секунд;

Пересуньте паперові рушники сухими краями на пляму чи візьміть нові й повторюйте процедуру, поки віск повністю не зійде;

Виперіть одяг у машинці, меблі протріть вологою ганчіркою.

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash

Як забрати віск з килима

Як і меблі, килим можна очистити за допомогою праски – проте варто бути уважними та дотримуватися правил – вони допоможуть зберегти нормальний вигляд вашого килима.

Щоб забрати віск:

Покладіть на воскову пляму 4 паперових рушники;

Поставте праску на найнижчу температуру та попрасуйте місце забруднення.

Робити це потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити килим – зверніть увагу, що праска не має торкатися ворсу на килимі, щоб не деформувати його.

Як відмити віск з тканини / Фото Unsplash