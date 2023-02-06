Буде як нове: як легко та без зусиль відбілити пожовтіле підвіконня
Пластикові підвіконня з часом можуть пожовтіти – на це впливають температурні умови та сонячне проміння, яке позбавляє підвіконня природної білизни. Та повернути білий колір можна за допомогою кількох простих хитрощів.
3 продукти, які можна знайти вдома, допоможуть позбутися набридливої жовтизни та повернути початковий стан пластиковому підвіконню, пише 24 Канал.
Читайте також Легше дихатиметься: як почистити батарею від пилу зсередини та ззовні
Сода
Цей засіб є природним відбілювачем – сода лагідно та щадно очищає пожовтілі ділянки, не завдаючи шкоди підвіконню.
Щоб скористатися таким методом, вам потрібно:
- Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою;
- Вологе підвіконня рівномірно посипати содою;
- Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду;
- Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня;
- Промити підвіконня водою та ретельно витерти.
Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash
Крейда
Біла крейда може добре відбілити гладку поверхню, повернувши початковий колір пожовтілому підвіконню.
Для цього:
- Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте його з водою, щоб утворилася суміш;
- Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його;
- Нанесіть суміш на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла;
- Після цього обережно протріть поверхню м'якою губкою.
Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash
Пральний порошок
Пральний порошок не тільки добре відпирає плями з тканин, але і може допомогти повернути білизну глянцевим поверхням, як-от підвіконням. Поєднання порошку та соди може легко відбілити проблемну ділянку.
Щоб скористатися таким методом для очищення, вам потрібно:
- Змішати 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди;
- Розвести суміш у половині літра теплої води;
- Нанести розчин на всю поверхню підвіконня та залишити на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;
- Після цього протерти підвіконня та промити його теплою водою.
Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash