Буде як нове: як легко та без зусиль відбілити пожовтіле підвіконня

6 лютого 2023, 13:16
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Пластикові підвіконня з часом можуть пожовтіти – на це впливають температурні умови та сонячне проміння, яке позбавляє підвіконня природної білизни. Та повернути білий колір можна за допомогою кількох простих хитрощів.

3 продукти, які можна знайти вдома, допоможуть позбутися набридливої жовтизни та повернути початковий стан пластиковому підвіконню, пише 24 Канал. 

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Сода 

Цей засіб є природним відбілювачем – сода лагідно та щадно очищає пожовтілі ділянки, не завдаючи шкоди підвіконню. 

Щоб скористатися таким методом, вам потрібно: 

  • Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою;
  • Вологе підвіконня рівномірно посипати содою;
  • Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду;
  • Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня;
  • Промити підвіконня водою та ретельно витерти. 

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash

Крейда 

Біла крейда може добре відбілити гладку поверхню, повернувши початковий колір пожовтілому підвіконню. 

Для цього: 

  1. Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте його з водою, щоб утворилася суміш;
  2. Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його;
  3. Нанесіть суміш на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла;
  4. Після цього обережно протріть поверхню м'якою губкою.

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash

Пральний порошок 

Пральний порошок не тільки добре відпирає плями з тканин, але і може допомогти повернути білизну глянцевим поверхням, як-от підвіконням. Поєднання порошку та соди може легко відбілити проблемну ділянку. 

Щоб скористатися таким методом для очищення, вам потрібно: 

  • Змішати 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди;
  • Розвести суміш у половині літра теплої води;
  • Нанести розчин на всю поверхню підвіконня та залишити на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;
  • Після цього протерти підвіконня та промити його теплою водою.

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід