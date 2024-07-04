Добірка прізвищ, які мають шляхетське або церковне походження: перевіряйте, чи є ваше

4 липня 2024, 11:16
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Джерело:

"Етимологічний словник українських прізвищ"

Шляхетські та церковні прізвища доволі поширені в Україні. Їх можна відрізнити за такими суфіксами: -ич, -ович, -ський, -цький, -овський, -івський, -евський, -євський. Якісь зустрічаються частіше, а інші – рідше.

Шляхетськими вважаються топонімічні родові імена. Саме завдяки цьому можна дізнатися, що колись шляхтич мав у своїй власності місто, село або хутір. Псевдошляхетськими є прізвища Андрієвський, Томський, Іваницький, Яновський, Романовський та Марієвський. Більше про це читайте у матеріалі. 

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Добірка шляхетських прізвищ

  • Артемович.
  • Бабанський.
  • Браницький.
  • Вишневецький.
  • Гриневський.
  • Домонтович.
  • Єзерський.
  • Журавський.
  • Зінкевич.
  • Заболоцький.
  • Іваницький.
  • Ісаєвич.
  • Юхновський.
  • Ясинський.

Походження українських прізвищ / Фото Canva 

Доволі багато є топонімічних прізвищ, тобто вони утворилися від назв різних місцевостей. Наприклад, йдеться про річку, озеро або гору. Ось які родові імена потрапили у такий список: Білоцерківський, Васильківський, Глухівський, Дністровий, Корецький, Ліщинський, Миргородський, Обухівський, Саксаганський, Уманець, Яновський та Чигиринський. Погодьтеся, що деякі за звучанням нагадують ще й міста або села. 

Список церковних прізвищ

Люди, які мали якесь духовне звання, також отримували особливі прізвища. Це, зокрема, відбувалося після того, як вони закінчували навчання у семінаріях або Могилянській Академії. Йдеться про XVIII-XIX століття. Ось ці родові імена: Вознесенський, Спаський, Нікольський, Спасокукоцький та Рождественський. 

Автор: Марія Примич