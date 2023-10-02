Утеплюємо пластикові вікна на зиму: 6 бюджетних способів, як це зробити

З настанням холодів, актуальним питанням українців є утеплення помешкання. Адже мерзнути восени та взимку не хочеться. До того ж це допоможе зекономити на опаленні.

Найпростіше – утеплити металопластикові вікна. Існують деякі бюджетні матеріали, за допомогою яких можна зробити це самостійно. Як правильно утеплити вікна на зиму та що знадобиться – підкаже 24 Канал.

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Коли і як правильно утепляти вікна: поради

Фахівці рекомендують починати утеплення вікон вже з осені. Оптимально – це жовтень чи листопад. Чим раніше – тим краще, адже це збереже тепло у вашому будинку чи квартирі. До того ж погода буває непередбачуваною й часом в листопаді випадає перший сніг. Тому про це треба подбати заздалегідь.

Простий засіб, для якого не потрібно багато зусиль – це теплоощадна плівка. Вона має термоізоляційні властивості, тобто, зберігає тепло в помешканні. Важливо, перед тим, як її наносити, вікно треба ретельно помити, аби пил чи бруд не заважав наклеюванню.



Теплоощадна плівка / Фото Магазин "Тепло"

Таку плівку можна придбати в магазині будматеріалів. Просто клеїмо матеріал на внутрішнє скло вікна з використанням звичайного скотчу. Аби вона краще лягала, треба подути теплим повітрям з фену.

Інший доступний засіб, яким можна утеплити вікна – це технічна вата й смужки з паперу чи тканини. Щілини у вікнах закривають ватою канцелярським ножем, а зверху – ставлять паперові або тканинні смужки. Поклеїти їх можна за допомогою скотчу або мила.



Технічна вата / Фото "Пром"

Недорого утепляють вікна й поролоном. Треба розрізати його на частинки та закласти цим матеріалом усі щілини у вікнах. По ньому клеїмо скотч, щоб закріпити. Це надійний метод, який зберігає в приміщенні значну частину тепла.



Поролон / Фото Магазин "К-13"

Монтажна піна – це ще один вихід із ситуації, якщо ви хочете, аби у приміщенні було тепліше. Нею можна заповнити всі тріщини вздовж віконного отвору, щоб повітря не потрапляло всередину. Завдяки своїй пористій структурі, вона чудово утримує тепло.



Монтажна піна / Фото "Пром"