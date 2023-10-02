Самое простое – утеплить металлопластиковые окна. Есть некие бюджетные материалы, с помощью которых можно сделать это самостоятельно. Как правильно утеплить окна на зиму и что понадобится – подскажет 24 Канал.

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Когда и как правильно утеплять окна: советы

Специалисты рекомендуют начинать утепление окон уже с осени. Оптимально – это октябрь или ноябрь. Чем раньше – тем лучше, ведь это сохранит тепло в вашем доме или квартире. К тому же, погода бывает непредсказуемой и временами в ноябре выпадает первый снег. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее.

Простое средство, для которого не нужно много усилий – это теплосберегающая пленка. Она обладает термоизоляционными свойствами, то есть, сохраняет тепло в доме. Важно, прежде чем ее наносить, окно нужно тщательно помыть, чтобы пыль или грязь не мешала наклеиванию.



Теплосберегающая пленка / Фото Магазин "Тепло"

Такую пленку можно купить в магазине стройматериалов. Просто клеим материал на внутреннее стекло окна с использованием обычного скотча. Чтобы она лучше ложилась, надо дуть теплым воздухом из фена.

Другое доступное средство, которым можно утеплить окна – это техническая вата и полоски из бумаги или ткани. Щели в окнах закрывают ватой канцелярским ножом, а сверху – ставят бумажные или тканевые полоски. Поклеить их можно с помощью скотча или мыла.



Техническая вата / Фото "Пром"

Дешево утепляют окна и поролоном. Надо разрезать его на частицы и заделать этим материалом все щели в окнах. По нему клеим скотч, чтобы закрепить. Это надежный метод, хранящий в помещении значительную часть тепла.



Поролон / Фото Магазин "К-13"

Монтажная пена – это еще один выход из ситуации, если вы хотите, чтобы в помещении было теплее. Ею можно заполнить все трещины вдоль оконного проема, чтобы воздух не попадал внутрь. Благодаря своей пористой структуре она прекрасно удерживает тепло.



Монтажная пена / Фото "Пром"