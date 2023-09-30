Пауки никак не вредят человеку, а наоборот – едят других мушек, чем помогают избавиться от нежелательных насекомых. Но если вы решили, что больше не хотите пауков в доме, то проведите генеральную уборку. Особо обратите внимание на закоулки и труднодоступные места. Еще несколько народных методов борьбы с пауками – расскажет 24 Канал.

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Как избавиться от пауков: народные средства

Есть одно средство, которое не убивает пауков, а просто отпугивает так, что они больше не придут. Для этого 1 столовую ложку масла перечной мяты следует разбавить в 3 стаканах воды и добавить 1 столовую ложку моющего средства для посуды. Перелейте все в опрыскиватель и размешайте. Опрыскивайте этим средством те места, где чаще всего видели пауков.



Масло перечной мяты / Фото Sheroma.lavanda.com

Не обязательно сразу покупать некоторые средства. Можно попробовать обычный спирт. Берем 4 столовых ложки жидкости на 100 миллилитров холодной воды. Взбалтываем, наливаем в пульверизатор. Готово к использованию.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Очень эффективно помогают в борьбе с цитрусовыми пауками: апельсины, лимоны. Нарежьте фрукты тонкими кусками и разложите по уголкам. Через несколько дней можете поставить свежие. Так, пауки будут появляться реже.



Куски лимона / Фото Vista Create

Молотая корица – это то, что нужно в такой ситуации. Высыпьте немного специи на блюдце и поставьте у места накопления насекомых. Для людей запах корицы – приятный, а для пауков – не очень.



Молотая корица / Фото Karri.com.ua

Борная кислота – всем известное средство, которое помогает в саду или огороде. Так же понадобится и в доме. Несколько граммов вещества разведите в 100 миллилитрах воды. Опрыскивайте им стены и плинтусы от таких "гостей".



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Выгнать пауков из дома поможет обычная соль. Нужно растворить 2 столовых ложки соли в 1 литре теплой воды. Взбалтываем, переливаем в распылитель и обрабатываем проблемные места.

Мощно действует против пауков гвоздика. 40 граммов специи разбавьте в 200 миллилитрах воды. Вскипятите раствор и подождите, пока остынет. Используйте в углах, на плинтусах, стенах.