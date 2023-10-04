Чим і як утеплити дерев'яні вікна, щоб не продував вітер

Цього року знову можливі відключення світла через обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. Тому треба утепляти дім заздалегідь.

Варто звернути увагу на вікна, бо саме через них проходить холод у дім. У багатьох людей вони дерев'яні, бо це екологічно. Є кілька методів, як утеплити дерев'яні вікна: про них розповість 24 Канал.

Не менш корисно Утеплюємо пластикові вікна на зиму: 6 бюджетних способів, як це зробити

Як і чим утеплити дерев'яні вікна: способи

Бюджетний та дуже простий метод, як утеплити вікна з дерева – скористатися папером. Цим матеріалом закривають всі наявні щілини у рамах. Зверху паперу клеїться скотч. Маленький недолік лише в тому, що коли після зими будете забирати папір, то може пошкодитись фарба на стінах.



Папір / Фото Друкарня "Вольф"

Існує ще один простий спосіб, який реально відтворити в домашніх умовах. Пошукайте технічну вату й виріжте тонкі смужки з будь-якої тканини. Вату треба закласти у шпарини та зафіксувати її в цих місцях канцелярським ножиком. А зверху просто поклейте тканинні смужки, зафіксувавши скотчем.



Тканинні смужки / Фото "Самотужки"

Складнішим, але дієвим методом є енергозберігальна прозора плівка. Перед її нанесенням, вікна та раму треба ретельно помити та знежирити. Під нижній штапик – частину віконної рами, слід поставити наповнювач, який поглинає вологу. Може бути силікагель. Обрізаємо плівку під розмір вікна та кріпимо її на скотч, приклавши до вікна.



Енергозберігальна плівка / Фото "Віконні Системи"

Якщо вам потрібен готовий варіант, тоді можете придбати гумові ущільнювачі. Це тонкі смужки, які самі клеяться на вікна. І жодні вітри не страшні.



Гумовий ущільнювач / Фото Silverprom

Стане в пригоді такий матеріал, як пінополіетилен або пінистий поліетилен. Його можна придбати у будь-якому будівельному магазині. Має вигляд рулону. Простий у використанні, сам клеїться та добре утримує тепло в приміщенні.



Пінистий поліетилен / Фото Arita.ua

Ефективно допомагає в такій ситуації поролон. Поріжте його на кілька смужок та заставте ними шпари. Поклеїти можна скотчем. Він не пропустить повітря в помешкання.



Поролон / Фото "Пром"