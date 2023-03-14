Свіжість та чистота: 4 засоби, які усунуть неприємний запах у ванній кімнаті
Інколи у ванній кімнаті з'являється небажаний запах. Його причиною можуть бути каналізаційні труби чи надмірна вологість. Про засоби, які допоможуть позбутися смороду – читайте далі.
Приємно, коли у ванній кімнаті відчувається свіжість та гарний аромат. Однак для цього потрібно стежити за чистотою та користуватися засобами, які усувають неприємний запах, пише 24 Канал.
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4 засоби, які допоможуть позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті
Хлорка
Хлорка – гарний засіб, який може не тільки усунути сморід, але й забезпечує чистоту в домі. Для цього речовину потрібно розвести у воді та протерти нею підлогу та стіни у ванній кімнаті.Зверніть увагу! Хлорка має різкий запах, який є шкідливим для здоров'я людини. Тому необхідно відкрити вікно та провітрити приміщення після прибирання.
Хлорка очистить ванну від неприємного запаху / Фото Canva
Ефірні олії
Ефективним методом для покращення аромату у ванній кімнаті є ефірні олії. Використовуйте лаванду, м'яту, евкаліпт та чайне дерево. Їх варто час від часу розприскувати у приміщенні.
Крім того, можна застосовувати ароматичні свічки, які містять у своєму складі ефірні олії. Вони створюватимуть романтичну атмосферу в кімнаті.
Ефірні олії створять гарний аромат у ванній кімнаті / Фото Canva
Сода
Сода є допоміжною речовиною, що може розв'язати багато побутових проблем. Вона також вбирає в себе неприємний запах. У такому разі потрібно всипати соду на поверхню раковини чи ванної.
Крім того, сморід в кімнаті може з'явитися через каналізаційні труби. Щоб їх очистити можна змішати соду з оцтом та влити таку суміш в умивальник.
Сода може нейтралізувати неприємний запах у ванній кімнаті / Фото Canva
Лимон
Мало хто знає, що лимон може допомогти усунути неприємний запах в кімнаті. Для цього потрібно покласти кілька шматків лимонна в різних частинах ванної кімнати. Цитрусові мають властивість нейтралізувати неприємні запахи в повітрі та додавати чудовий аромат.
Щоб у ванній був гарний запах, тоді використовуйте лимон / Фото Canva