Приємно, коли у ванній кімнаті відчувається свіжість та гарний аромат. Однак для цього потрібно стежити за чистотою та користуватися засобами, які усувають неприємний запах, пише 24 Канал.

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4 засоби, які допоможуть позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті

Хлорка

Хлорка – гарний засіб, який може не тільки усунути сморід, але й забезпечує чистоту в домі. Для цього речовину потрібно розвести у воді та протерти нею підлогу та стіни у ванній кімнаті.

Зверніть увагу! Хлорка має різкий запах, який є шкідливим для здоров'я людини. Тому необхідно відкрити вікно та провітрити приміщення після прибирання.



Хлорка очистить ванну від неприємного запаху / Фото Canva

Ефірні олії

Ефективним методом для покращення аромату у ванній кімнаті є ефірні олії. Використовуйте лаванду, м'яту, евкаліпт та чайне дерево. Їх варто час від часу розприскувати у приміщенні.

Крім того, можна застосовувати ароматичні свічки, які містять у своєму складі ефірні олії. Вони створюватимуть романтичну атмосферу в кімнаті.



Ефірні олії створять гарний аромат у ванній кімнаті / Фото Canva

Сода

Сода є допоміжною речовиною, що може розв'язати багато побутових проблем. Вона також вбирає в себе неприємний запах. У такому разі потрібно всипати соду на поверхню раковини чи ванної.

Крім того, сморід в кімнаті може з'явитися через каналізаційні труби. Щоб їх очистити можна змішати соду з оцтом та влити таку суміш в умивальник.



Сода може нейтралізувати неприємний запах у ванній кімнаті / Фото Canva

Лимон

Мало хто знає, що лимон може допомогти усунути неприємний запах в кімнаті. Для цього потрібно покласти кілька шматків лимонна в різних частинах ванної кімнати. Цитрусові мають властивість нейтралізувати неприємні запахи в повітрі та додавати чудовий аромат.



Щоб у ванній був гарний запах, тоді використовуйте лимон / Фото Canva