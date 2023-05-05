Як уникнути википання з каструлі: 5 дієвих порад, які допоможуть у цій ситуації
5 травня 2023, 16:03Читать новость на русском
Часто трапляється так, що людина поставила кип'ятити воду й пішла щось робити по дому. Забувши про це, вона повертається й бачить, що вода википіла на всю плиту. Тож треба знати що робити, аби уникнути такої ситуації.
Википання води з каструлі траплялось, мабуть, з кожним. Бо ми залишаємо воду та робимо свої справи. Як на зло, у цей момент, вода виливається на плиту. Що робити, аби такого не сталось – розкаже 24 Канал.
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Що робити, аби вода не википала з каструлі
Щоб уникнути википання води з каструлі, треба робити так:
- Користуйтеся кришкою. Накрийте каструлю кришкою, щоб зберегти вологу всередині та щоб вода не випаровувалась.
Каструля із закритою кришкою / Фото Remontu
- Знизьте температуру. Це проста порада, як не допустити википання. Достатньо поставити каструлю, як кажуть в народі на "маленький вогонь". У додаток, зекономите воду та газ.
- Наливайте у каструлю менше води. Це зменшить обсяг води, який може випаруватися, тому ви уникнете википання води з каструлі.
- Поставте на каструлю дерев'яну ложку. Крохмаль в овочах чи крупах розчиняється при нагріванні. Згодом на воді утворюється піна. І ложка з дерева, що є провідним матеріалом, перешкоджатиме утворенню піни. Відповідно вода не буде виливатись назовні.
Дерев'яна ложка на каструлі / Фото Лайфхак
- Використовуйте широку каструлю. У такому посуді більша поверхня дна. Чим більше поверхні каструлі, тим більше води може зберігатися без випарування.
- Не перегрівайте воду. Адже це збільшує швидкість випарування. Краще нагрівати рідину поступово на помірній температурі.