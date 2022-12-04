Сушимо одяг взимку: як зробити так, щоб речі сушилися, а не замерзали

Взимку гостро постає проблема сушіння мокрої білизни – на морозі одяг перетворюється на льодові фігури, які замерзають, проте не висихають. Як правильно сушити одяг, коли вдарили морози - читайте в матеріалі.

Сушіння праного одягу взимку переноситься у теплі частини будинку – відкриті балкони заміняють кімнати, а мотузки для сушіння – на мобільні сушарки. Та є декілька нюансів, які можуть стати проблемою під час сушіння вдома – 24 канал з'ясував, як їх розв'язати.

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Поширені проблеми сушіння речей взимку

Сушіння одягу в приміщеннях

Найбільш поширеною помилкою під час сушіння одягу в приміщенні є розташування сушарки у вітальнях чи спальнях – накопичення вологи там, де ви проводите найбільше часу, може призвести до ненормованої зволоженості повітря, а також цвілі.

Щоб у місці, де ви спите чи постійно перебуваєте, не пахло вологістю, а ви не хворіли від перезволоженого повітря, варто ставити сушарку у віддалених точках квартири – у ванній, коридорі чи кухні.

Як сушити одяг взимку / Фото iStock

Сушіння одягу на батареях

Багато господинь та господарів сушать мокрий одяг на батареях чи електричних обігрівачах, які можуть швидко просушити речі, але також і зіпсувати їх.

Сушити габаритні речі на кшталт светрів, ковдр чи простирадел можуть створити багато проблем – крім того, що вони не зможуть цілковито та рівномірно висохнути, вони також підвищують відсоток вологи, яка перебуває у повітрі, до аномальних показників. До того ж, одяг перекриватиме тепло, яке надходить з батареї, не даючи кімнаті нормально прогрітися.

Як сушити одяг взимку / Фото iStock

На електроприладах, як-от конвекторний чи масляний обігрівач, сушити речі взагалі не можна – ці прилади можуть зламатися від вологи, або ж спричинити пожежу, яка може виникнути через іскру.

Як розв'язати проблеми з сушінням одягу

Провітрюйте приміщення

Якщо ви сушите одяг у приміщенні, регулярно треба провітрювати кімнату, в якій знаходяться мокрі речі. Це допоможе нормалізувати вологість у приміщенні та не дозволить затримуватися пилу, який осідає на одяг.

Як сушити одяг взимку / Фото Unsplash

Віджимайте речі сильніше

Чим більше вологи буде в речах, які ви випрали, тим довше вони будуть сушитися. Посильте режим віджиму у вашій пралці до максимального, щоб забрати зайву вологу – це допоможе не тільки сушити речі швидше, але і уникнути замерзання їх на свіжому повітрі.