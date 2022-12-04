Сушка стиральной одежды зимой переносится в теплые части дома – открытые балконы заменяют комнаты, а веревки для сушки – на мобильные сушилки. Есть несколько нюансов, которые могут стать проблемой во время сушки дома – 24 канал выяснил, как их решить.

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Распространенные проблемы сушки вещей зимой

Сушка одежды в помещениях

Наиболее распространенной ошибкой во время сушки одежды в помещении является расположение сушилки в гостиных или спальнях – накопление влаги там, где вы проводите больше времени, может привести к ненормированной увлажненности воздуха, а также плесени.

Чтобы в месте, где вы спите или постоянно находитесь, не пахло влажностью, а вы не болели от переувлажненного воздуха, следует ставить сушилку в отдаленных точках квартиры – в ванной, коридоре или кухне.

Как сушить одежду зимой / Фото iStock

Сушка одежды на батареях

Многие хозяйки и хозяева сушат мокрую одежду на батареях или электрических обогревателях, которые могут быстро просушить вещи, но также и испортить их.

Сушить габаритные вещи вроде свитеров, одеял или простыней могут создать много проблем – кроме того, что они не смогут полностью и равномерно высохнуть, они также повышают процент находящейся в воздухе влаги до аномальных показателей. К тому же одежда будет перекрывать тепло, которое поступает с батареи, не давая комнате нормально прогреться.

Как сушить одежду зимой / Фото iStock

На электроприборах, таких как конвекторный или масляный обогреватель, сушить вещи вообще нельзя – эти приборы могут сломаться от влаги, или вызвать пожар, который может возникнуть из-за искры.

Как решить проблемы с сушкой одежды

Проветривайте помещение

Если вы сушите одежду в помещении, регулярно нужно проветривать комнату, где находятся мокрые вещи. Это поможет нормализовать влажность в помещении и не позволит задерживаться пыли, которая оседает на одежду.

Как сушить одежду зимой / Фото Unsplash

Отжимайте вещи посильнее

Чем больше влаги будет в вещах, которые вы постирали, тем дольше они будут сушиться. Усилийте режим отжима в вашей стиралке до максимального, чтобы убрать лишнюю влагу – это поможет не только сушить вещи быстрее, но и избежать замерзания их на свежем воздухе.