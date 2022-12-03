Відключення смартфонів здебільшого зумовлено нестабільним станом батареї, яка переохолоджується на морозі, пише 24 канал.

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Щоб уникнути неполадок, треба знати кілька лайфхаків, які можуть продовжити життя смартфону.

Контроль температури

Через низькі температури батарея телефону може не справлятися з напругою. Через це не варто залишати смартфон на морозі довгий час – це може призвести до гальмувань та навіть вимкнення.

Якщо на вулиці мінусова температура, телефон треба зберігати у внутрішній кишені куртки чи в місці, де буде достатньо тепло.

Як не дозволити смартфону вимкнутися на морозі / Фото Unsplash

Контроль заряду

Щоб смартфон довше прослужив, треба контролювати та слідкувати за процесом зарядки телефону. Не варто ставити телефон на зарядку на всю ніч – так батарея більше зношується та може "барахлити" на морозі.

Також не можна заряджати телефон одразу після приходу з вулиці – спочатку дайте батареї прогрітися. Залишіть смартфон за кімнатної температури на 20 – 30 хвилин, і тільки потім ставте на зарядку.

Як не дозволити смартфону вимкнутися на морозі / Фото Unsplash

Не використовуйте провідні навушники

Взимку найкраще використовувати безпровідну гарнітуру – саме безпровідні навушники дозволять не діставати телефон з кишені, перемикати музику та контролювати дзвінки дистанційно.

Не допускайте потрапляння води

Не діставайте телефон без потреби, якщо на вулиці сніжить чи дощить. Волога підвищує теплопровідність, що може знизити температуру батареї ще швидше. Крім того, зайва волога, як і конденсат, може негативно вплинути на сенсор смартфону.

Як не дозволити смартфону вимкнутися на морозі / Фото Unsplash