Ситуації, в яких потрібно швидко висушити одяг, можуть статися з кожним. Наприклад, улюблена кофтина чи штани тільки-що з пралки, або ж випадково на вбрання пролилась рідина. Як впоратися з вологою за лічені хвилини, розповідає 24 Канал.

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Менше складок

Після прання візьміть одяг та сильно струсіть його у повітрі до характерного ляскання й так, щоб вбрання розправилося. Коли вішаєте речі на мотузку, не економте місця, залишаючи між ними вільний простір.

Більше повітря

Вішаючи речі, не забувайте про те, щоб тканина не злипалась, а мала вільний простір. Туди заходитиме повітря й так одяг висохне швидше. Це особливо стосується футболок, штанів, блузок та спідниць

Рушник

Візьміть махровий рушник та покладіть мокру річ на нього. Сильно скрутіть у рулон так, щоб рушник увібрав у себе зайву вологу з одягу. Цей метод можна використати і з пральною машиною: помістіть один чи кілька рушників до мокрих речей та налаштуйте машинку у режим віджиму.



Швидко висушити одяг / Фото Unsplash

Праска

Праскою можна не тільки випрямляти речі, але й екстрено їх сушити. Але для цього методу є кілька лайфхаків: не робіть температуру на прасці максимальною, щоб не спалити одяг. Проводьте гарячою праскою на звороті одягу, щоб не залишилося слідів. Давайте одягу охолонути та повторюйте процедуру. Зверху можна постелити бавовняну тонку тканину, яка теж візьме на себе частину вологи.

Зверніть увагу. Будьте обережні з синтетикою, шовком і вовною. При високих температурах ці види тканин можуть повестися непередбачувано.

Фен

Швидко висушити одяг вдасться за допомогою фена, – цей метод особливо підійде для вовни і синтетики. Повісьте одяг на мотузку чи вішак та спрямуйте гаряче повітря з усіх боків, але на відстані 30 – 40 сантиметрів, щоб одяг не деформувався. Так само, як і з праскою, зачекайте, щоб одяг охолов. Після цього повторіть спосіб.