Ситуации, в которых нужно быстро высушить одежду, могут произойти с каждой. Например, любимая кофточка или брюки только что с стиралки, или же случайно на наряд пролилась жидкость. Как справиться с влагой за считанные минуты, рассказывает 24 Канал.

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Меньше складок

После стирки возьмите одежду и сильно стряхните ее в воздухе до характерного хлопка и так, чтобы наряд расправился. Когда вешаете вещи на веревке, не экономьте места, оставляя между ними свободное пространство.

Больше воздуха

Вешая вещи, не забывайте о том, чтобы ткань не слипалась, а имела свободное пространство. Туда будет заходить воздух и так одежда высохнет быстрее. Это особенно касается футболок, брюк, блузок и юбок.

Полотенце

Возьмите махровое полотенце и положите мокрую вещь на него. Сильно сверните в рулон так, чтобы полотенце впитало в себя лишнюю влагу из одежды. Этот метод можно использовать и со стиральной машиной: поместите одно или несколько полотенец в мокрые вещи и настройте машинку в режим отжима.



Быстро высушить одежду / Фото Unsplash

Утюг

Утюгом можно не только выпрямлять вещи, но и экстренно их сушить. Но для этого метода есть несколько лайфхаков: не делайте температуру на утюге максимальной, чтобы не сжечь одежду. Проводите горячим утюгом на обороте одежды, чтобы не осталось следов. Давайте одежде остыть и повторяйте процедуру. Сверху можно постелить тонкую хлопчатобумажную ткань, которая тоже возьмет на себя часть влаги.

Обратите внимание. Будьте осторожны с синтетикой, шелком и шерстью. При высоких температурах эти виды тканей могут поступать непредсказуемо.

Фен

Быстро высушить одежду удастся с помощью фена – этот метод особенно подойдет для шерсти и синтетики. Повесьте одежду на веревку или вешалку и направьте горячий воздух со всех сторон, но на расстоянии 30 – 40 сантиметров, чтобы одежда не деформировалась. Так же, как и с утюгом, подождите, чтобы одежда остыла. Затем повторите способ.