Популярна українська виконавиця Гайтана поділилася секретом схуднення. Вона активно готується до зйомок та позбувається зайвих кілограмів, тому вирішила поділитися з прихильниками власним досвідом.

41-річна артистка вирішила розповісти 70-тисячній аудиторії підписників в інстаграмі, як їй вдається підтримувати ідеальну фігуру. Гайтана показала активне заняття на біговій доріжці, а у дописі розписала комплекс вправ, які допоможуть привести фігуру у бажаний стан.

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Багатьом дівчатам знайома тема схуднення. Ледь не кожна прагне виглядати бездоганно і лише підкреслювати принади своєї фігури. Не є винятком й Гайтана. Жінка завжди дбає про своє тіло і знає, як потрібно діяти, щоб позбутися п'яти зайвих кілограмів за сім днів.

Секрети схуднення від Гайдана