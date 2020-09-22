Як схуднути за тиждень на 5 кілограмів: секрети від співачки Гайтани
Популярна українська виконавиця Гайтана поділилася секретом схуднення. Вона активно готується до зйомок та позбувається зайвих кілограмів, тому вирішила поділитися з прихильниками власним досвідом.
41-річна артистка вирішила розповісти 70-тисячній аудиторії підписників в інстаграмі, як їй вдається підтримувати ідеальну фігуру. Гайтана показала активне заняття на біговій доріжці, а у дописі розписала комплекс вправ, які допоможуть привести фігуру у бажаний стан.
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Багатьом дівчатам знайома тема схуднення. Ледь не кожна прагне виглядати бездоганно і лише підкреслювати принади своєї фігури. Не є винятком й Гайтана. Жінка завжди дбає про своє тіло і знає, як потрібно діяти, щоб позбутися п'яти зайвих кілограмів за сім днів.
Секрети схуднення від Гайдана
- Щоденні тренування на біговій доріжці протягом 45 хвилин.
- Вправи для пресу (3 підходи по 50 разів).
- Віджимання (3 підходи по 30 разів).
- Випали (з підходи по 30 разів).
- Меню: гречка, овочі, риба, курка.
- Виключити з раціону: солодощі, мучне, жирну їжу.