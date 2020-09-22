Популярная украинская исполнительница Гайтана поделилась секретом похудения. Она активно готовится к съемкам и избавляется от лишних килограммов, поэтому решила поделиться с поклонниками своим опытом.

41-летняя артистка решила рассказать семидесятитысячной аудитории подписчиков в инстаграме, как ей удается поддерживать идеальную фигуру. Гайтана показала активное занятие на беговой дорожке, а в заметке расписала комплекс упражнений, которые помогут привести фигуру в желаемое состояние.

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Многим девушкам знакома тема похудения. Едва ли не каждая стремится выглядеть безупречно и только подчеркивать достоинства своей фигуры. Не является исключением и Гайтана. Женщина заботится о своем теле и знает, как нужно действовать, чтобы избавиться пяти лишних килограммов за семь дней.

Секреты похудения от Гайтаны