Как похудеть за неделю на 5 кг: секреты от певицы Гайтаны
Популярная украинская исполнительница Гайтана поделилась секретом похудения. Она активно готовится к съемкам и избавляется от лишних килограммов, поэтому решила поделиться с поклонниками своим опытом.
41-летняя артистка решила рассказать семидесятитысячной аудитории подписчиков в инстаграме, как ей удается поддерживать идеальную фигуру. Гайтана показала активное занятие на беговой дорожке, а в заметке расписала комплекс упражнений, которые помогут привести фигуру в желаемое состояние.
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Многим девушкам знакома тема похудения. Едва ли не каждая стремится выглядеть безупречно и только подчеркивать достоинства своей фигуры. Не является исключением и Гайтана. Женщина заботится о своем теле и знает, как нужно действовать, чтобы избавиться пяти лишних килограммов за семь дней.
Секреты похудения от Гайтаны
- Ежедневные тренировки на беговой дорожке в течение 45 минут.
- Упражнения для пресса (3 подхода по 50 раз).
- Отжимания (3 подхода по 30 раз).
- Выпады (3 подхода по 30 раз).
- Меню: гречка, овощи, рыба, курица.
- Исключить из рациона: сладости, мучное, жирную пищу.