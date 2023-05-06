Як сервірувати стіл на день народження: 10 цікавих ідей, які можна повторити вдома

6 травня 2023, 15:32
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День народження є улюбленим святом багатьох людей. Коли ми кличемо гостей додому, то хочеться, щоб все було якнайкраще. Для цього треба гарно сервірувати стіл.

День народження приносить багато радості та позитивних емоцій. Переважно в цей день кличуть додому гостей та хочеться, щоб всі залишились задоволеними. Для цього треба добре підготуватись. 24 канал зібрав найцікавіші ідеї у фото, як сервірувати стіл.

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Ідеї сервірування столів у фото


Рустикальний стиль / Фото Remontu


Рустикальний стиль / Фото Remontu


З квітковим мотивом / Фото Remontu


У весняному стилі / Фото Remontu


В осінньому стилі / Фото Remontu


Декор своїми руками / Фото Remontu


У мексиканському стилі / Фото Remontu


У стилі італійської мафії / Фото Remontu


У біло-рожевому стилі / Фото Remontu


Зі свічками / Фото Handmadebase

Автор: Вікторія Козар