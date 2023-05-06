День народження приносить багато радості та позитивних емоцій. Переважно в цей день кличуть додому гостей та хочеться, щоб всі залишились задоволеними. Для цього треба добре підготуватись. 24 канал зібрав найцікавіші ідеї у фото, як сервірувати стіл.

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Ідеї сервірування столів у фото



Рустикальний стиль / Фото Remontu



Рустикальний стиль / Фото Remontu



З квітковим мотивом / Фото Remontu



У весняному стилі / Фото Remontu



В осінньому стилі / Фото Remontu



Декор своїми руками / Фото Remontu



У мексиканському стилі / Фото Remontu



У стилі італійської мафії / Фото Remontu



У біло-рожевому стилі / Фото Remontu



Зі свічками / Фото Handmadebase