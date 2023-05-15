Як висаджувати помідори у відкритий ґрунт: покрокове пояснення для швидкого росту

15 травня 2023, 15:02
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Розсаду помідорів зазвичай висаджують, коли вже не буде морозів. Переважно – в кінці травня. Для того, щоб отримати хороший урожай, треба знати певні нюанси, як правильно садити помідори у відкритий ґрунт.

У відкритий ґрунт розсаду помідорів починають садити з початку травня. Основний момент – щоб не було заморозків. Потрібно знати певні особливості. 24 Канал розповість, як висаджувати помідори у відкритий ґрунт.

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Як садити помідори у відкритий ґрунт

Основні кроки для висаджування помідорів такі:

  • Вибір місця. Для висаджування помідорів має бути добре освітлене місце. Ґрунт повинен бути добре дренованим. Приблизно за два тижні до висаджування можна внести органічне добриво або компост.
  • Підготовка розсади. Якщо вирощуєте розсаду помідорів, переконайтеся, що вона здорова та має сильний корінь. За кілька днів до висаджування розсади у відкритий ґрунт, виносьте її на відкрите повітря, щоб вона звикала до зовнішніх умов.
  • Висаджування розсади. Зробіть отвори у ґрунті глибиною 15-20 сантиметрів й дистанцією між рослинами близько 60-90 сантиметрів. Вийміть рослини з горщика та помістіть їх в отвори, зануривши туди коріння та нижні листки. Засипте землею до рівня верхніх листочків розсади.


Садимо помідори / Фото Факти ICTV

  • Підтримка рослин. Якщо плануєте вирощувати високорослі сорти помідорів, встановіть опори, такі як палки або сітку, щоб підтримувати рослини після висадки. Закріпіть рослини до опори м'якою шнурівкою або стрічкою.
  • Полив. Регулярно змочуйте помідори, особливо під час сухої погоди. Поливайте рослини під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Бо інакше вони можуть захворіти.


Поливаємо помідори / Фото Аптека садівника

  • Розрідження. Якщо висаджували кілька розсадних рослин в одну ямку, розріджуйте їх, залишаючи найсильнішу рослину. Це допоможе уникнути конкуренції між рослинами та забезпечить їм достатньо місця для росту.
  • Внесення добрив. Використайте органічні або мінеральні добрива для підживлення помідорів. Для росту можна використати добриво, багате на азот, а пізніше перейти калійні та фосфорні на добрива. Це сприятиме формуванню плодів.

Автор: Вікторія Козар