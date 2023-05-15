Как высаживать помидоры в открытую почву: пошаговое объяснение для быстрого роста
15 мая 2023, 15:02Читати новину українською
Рассаду помидоров обычно высаживают, когда уже не будет морозов. Преимущественно – в конце мая. Для того чтобы получить хороший урожай, нужно знать определенные нюансы, как правильно сажать помидоры в открытую почву.
В открытую почву рассаду помидоров начинают сажать с начала мая. Основной момент – чтобы не было заморозков. Нужно знать некоторые особенности. 24 Канал расскажет, как высаживать помидоры в открытый грунт.
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Как сажать помидоры в открытый грунт.
Основные шаги для высадки помидоров следующие:
- Выбор места. Для посадки помидоров должно быть хорошо освещено место. Почва должна быть хорошо дренированной. Приблизительно за две недели до высадки можно внести органическое удобрение или компост.
- Подготовка рассады. Если выращиваете рассаду помидоров, убедитесь, что она здорова и имеет сильный корень. За несколько дней до посадки рассады в открытый грунт, выносите ее на открытый воздух, чтобы она привыкала к внешним условиям.
- Высадка рассады. Произведите отверстия в почве глубиной 15-20 сантиметров и дистанцией между растениями около 60-90 сантиметров. Извлеките растения из горшка и поместите их в отверстия, погрузив туда корни и нижние листья. Засыпьте землей до уровня верхних листиков рассады.
- Поддержка растений. Если вы планируете выращивать высокорослые сорта помидоров, установите опоры, такие как палки или сетку, чтобы поддерживать растения после высадки. Закрепите растения к опоре мягкой шнуровкой или лентой.
- Полив. Регулярно смачивайте помидоры, особенно в сухую погоду. Поливайте растения под корень, чтобы вода не попадала на листья. Иначе они могут заболеть.
Поливаем помидоры / Фото Аптека садовода
- Разрежение. Если высаживали несколько рассадных растений в одну ямку, разжижайте их, оставляя самое сильное растение. Это поможет избежать конкуренции между растениями и обеспечит достаточно места для роста.
- Внесение удобрений. Используйте органические или минеральные удобрения для подкормки помидоров. Для роста можно использовать удобрение, богатое азотом, а позже перейти калийные и фосфорные на удобрения. Это будет способствовать формированию плодов.