Це легше, ніж вам здається: як виростити лаванду вдома
3 травня 2023, 12:03Читать новость на русском
Лаванду використовують як декоративну квітку, а також для виготовлення ароматних масел та приправ. Як садити та доглядати лаванду – читайте далі.
Лаванда чарує всіх своїм ароматом та красивим цвітінням. З неї навіть роблять спеціальні приправи та масла. Якщо хочеться мати її вдома, треба знати як правильно садити та доглядати цю рослину. Про це – розкаже 24 Канал.
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Все про лаванду
- Посадка. Лаванду краще садити на сонячному місці з добре дренованою землею. Вона не любить занадто вологого ґрунту, тому переконайтесь, що вода може добре відтікати.
- Розміщення. Ця рослина добре росте в групах, тому краще садити кілька рослин разом. Її також можна вирощувати в горщиках на балконах або терасах.
Садимо лаванду / Фото Аграрії Разом
- Полив. Вона не потребує багато води. Це краще робити рідко, але рясно, залежно від умов росту й клімату. Важливо уникати надмірної вологи в ґрунті.
- Обрізка лаванди сприяє формуванню густого та красивого куща, а ще – підтримує рослину здоровою. Її треба обрізати двічі на рік: навесні та восени.
Обрізаємо лаванду / Фото Аграрії разом
- Добрива. Лаванду можна підживлювати рідким добривом, таким як органічні розчини або мінеральні добрива для квітів. Втім, варто пам'ятати, що лаванда не потребує багато поживних речовин.
- Захист від шкідників. Лаванда зазвичай не має багато проблем зі шкідниками. Проте якщо з'являться мурахи або комахи, їх можна відлякувати натуральними засобами, наприклад, ефірними оліями лаванди або евкаліпту.
- Збирання квітів. Лаванду краще збирати після цвітіння, коли вона починає висихати. Квіти треба зрізати на висоті 10-15 сантиметрів від землі, але не вище половини висоти рослини.
Загалом, догляд за лавандою не є складним. Вона вимагає достатньо сонця, добре дренованого ґрунту та помірного поливу. Регулярна обрізка та збирання квітів допоможуть зберегти її форму та здоров'я.