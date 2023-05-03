Це легше, ніж вам здається: як виростити лаванду вдома

Лаванду використовують як декоративну квітку, а також для виготовлення ароматних масел та приправ. Як садити та доглядати лаванду – читайте далі.

Лаванда чарує всіх своїм ароматом та красивим цвітінням. З неї навіть роблять спеціальні приправи та масла. Якщо хочеться мати її вдома, треба знати як правильно садити та доглядати цю рослину. Про це – розкаже 24 Канал.

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Все про лаванду

Посадка . Лаванду краще садити на сонячному місці з добре дренованою землею. Вона не любить занадто вологого ґрунту, тому переконайтесь, що вода може добре відтікати.

. Лаванду краще садити на сонячному місці з добре дренованою землею. Вона не любить занадто вологого ґрунту, тому переконайтесь, що вода може добре відтікати. Розміщення. Ця рослина добре росте в групах, тому краще садити кілька рослин разом. Її також можна вирощувати в горщиках на балконах або терасах.



Садимо лаванду / Фото Аграрії Разом

Полив . Вона не потребує багато води. Це краще робити рідко, але рясно, залежно від умов росту й клімату. Важливо уникати надмірної вологи в ґрунті.

. Вона не потребує багато води. Це краще робити рідко, але рясно, залежно від умов росту й клімату. Важливо уникати надмірної вологи в ґрунті. Обрізка лаванди сприяє формуванню густого та красивого куща, а ще – підтримує рослину здоровою. Її треба обрізати двічі на рік: навесні та восени.



Обрізаємо лаванду / Фото Аграрії разом

Добрива. Лаванду можна підживлювати рідким добривом, таким як органічні розчини або мінеральні добрива для квітів. Втім, варто пам'ятати, що лаванда не потребує багато поживних речовин.



Лаванда / Фото Maximkaflower

Захист від шкідників . Лаванда зазвичай не має багато проблем зі шкідниками. Проте якщо з'являться мурахи або комахи, їх можна відлякувати натуральними засобами, наприклад, ефірними оліями лаванди або евкаліпту.

. Лаванда зазвичай не має багато проблем зі шкідниками. Проте якщо з'являться мурахи або комахи, їх можна відлякувати натуральними засобами, наприклад, ефірними оліями лаванди або евкаліпту. Збирання квітів. Лаванду краще збирати після цвітіння, коли вона починає висихати. Квіти треба зрізати на висоті 10-15 сантиметрів від землі, але не вище половини висоти рослини.

Загалом, догляд за лавандою не є складним. Вона вимагає достатньо сонця, добре дренованого ґрунту та помірного поливу. Регулярна обрізка та збирання квітів допоможуть зберегти її форму та здоров'я.