Найчастіше такі сайти маскуються під лідерів парфумерно-косметичного ринку, яким довіряють мільйони, пише 24 Канал. Звичайно ж – неправомірно і без жодного на те дозволу.

До теми Елітна парфумерія в інтернеті: як не промахнутися в пошуках оригіналу

На жаль, завжди знаходяться недосвідчені покупці, що дають себе обдурити. Цікавість підігріває наднизька вартість бажаного парфуму. А короткочасні шалені знижки та розпродажі тривалістю в кілька годин змушують багатьох здійснювати імпульсивні покупки.

Як цього уникнути і де можна знайти справді оригінальну парфумерію, розбираємося разом з експертами найбільшої в Україні парфумерно-косметичної мережі в сегменті luxury – BROCARD.



Найкраще обирати магазин, який представлений не лише онлайн, але й офлайн / Фото BROCARD

Зекономити на парфумах та пошкодувати про це

В інтернеті пропонують парфуми на будь-який смак та гаманець. І так хочеться «одягнути» легендарний аромат славетного бренду! І навіть якщо ціна такого аромату «кусається», можна без проблем знайти сайт чи аккаунт у соцмережах, де вартість омріяного флакона буде в рази нижчою. Однак така економія може обернутись неприємністю.

З високою ймовірністю вам намагатимуться продати неякісний фейк. Його аромат та шлейф будуть суттєво відрізнятися від оригіналу. Такі парфуми або зовсім нестійкі, або ж занадто їдкі і приторні. Останнє особливо дискомфортно в спекотні дні. При цьому підробка заважатиме не лише тому, хто її носить, але й оточуючим.

Ще одна загроза фейкових парфумів – в інгредієнтах незрозумілого походження. Вони можуть спровокувати алергію чи небажані шкірні реакції. Звісно, ніякої компенсації від продавця не буде. Та й загалом, купуючи товар в несертифікованих магазинах, покупець немає ніяких прав. Ані про повернення коштів, ані про обмін товару не може бути й мови.

Що має насторожити при покупці парфумерії онлайн

Наднизька вартість світових бестселерів. Lancome, Dior, Givenchy, Montale, Yves Saint Laurent і Tom Ford – бренди про які чули навіть ті, хто не особливо цікавиться парфумерією. Тому попит на продукцію від них завжди вищий. Саме на це роблять ставку ті, хто розповсюджує підробки.

В оголошеннях таких продавців йдеться про знижки до 90%, розпродажі за півціни та навіть безкоштовний третій парфум при купівлі двох інших ароматів. Ціна при цьому декларується фантастично низька – від 300 гривень за Tom Ford до 750 за Dior і Chanel.

Важливо! Оригінальний парфум не може коштувати дешево. Елітна парфумерія – дорога. У її виробництві використовуються унікальні високоякісні інгредієнти, якість і безпека яких строго контролюється. Тому кінцева вартість – не "доплата за бренд", а інвестиція саме в якість та безпеку.



Не варто довіряти подібним пропозиціям / Скріншот

Терміновість та унікальність. Реклами магазинів, що спеціалізуються на підробках часто ловлять покупців «на гачок», що лише тут і зараз є унікальна можливість придбати елітний парфум з величезною знижкою. Зазвичай розпродаж триває кілька днів чи навіть годин. Втім, це черговий трюк, адже такі «унікальні розпродажі» проводяться на регулярній основі.

Звісно, акційні пропозиції є і на онлайн-майданчиках надійних продавців. Наприклад, на BROCARD.UA. Відмінність у тому, що на надійних сайтах спецпропозиції анонсують завчасно, а розмір знижки не досягає неймовірних 90% і не надається на всі аромати одночасно.

Продавець-ноунейм чи фальшивий домен. Гарантія, що товар буде якісним, – авторизований онлайн-магазин, у якому здійснюється покупка. Не варто обирати сумнівний майданчик, що нещодавно почав рекламуватися на велику аудиторію. Краще віддати перевагу сайтам відомих компаній, які представлені на ринку багато років і не тільки онлайн, а й офлайн.

Розлив і розпив – вороги оригінальної парфумерії

Інколи дійсно важко наважитись купити дорогий парфум. І тут на допомогу приходить розлив і розпив. Ціна в такому випадку видається більш-менш виправданою, продавець ні під кого не маскується, має власний сайт та навіть схвальні відгуки. Однак і тут є нюанси.

Як пояснюють у своєму блозі експерти BROCARD, розливна парфумерія – це композиції, створені "за мотивами" популярних ароматів. Іншими словами, це копії оригінальних парфумів. Ціна таких продуктів досить демократична, а сайтів, які їх реалізовують, стає все більше.



Покупець не може бути впевнений в якості парфумерії на розлив / Фото Shafa

Для багатьох цей варіант здається хорошим способом зекономити. Але варто бути готовим до того, що через використання низькоякісної сировини продукт у флаконі буде хіба що віддалено нагадувати оригінал, аромат розкриватиметься неправильно і буде нестійким.

В той час розпив – це спільна покупка одного аромату декількома людьми. Наприклад, фізична особа купує оригінальний парфум і розливає його по 3 мілілітри для подальшої реалізації. Чи не чудова нагода спробувати кілька нішевих ароматів? Однак і тут виникає багато питань.

Хто може гарантувати, що обраний парфум дійсно оригінальний? І навіть, якщо це так, як перевірити, в яких умовах його зберігали та розливали? Відслідкувати термін придатності також неможливо.

Аналогічна ситуація із залишками у флаконі – ще одним популярним способом реалізації товару. Продавці розливають парфум у мініатюри та залишають невелику кількість аромату (15 – 30 мілілітрів) у рідному заводському флаконі. Та навіть оригінальне пакування не гарантує, що парфум буде якісним.

Парфумерія "з рук" від приватних осіб

В прагненні зекономити люди також шукають елітну парфумерію на платформах онлайн-оголошень. На таких майданчиках справді представлено багато як нових, так і вживаних флаконів, яким продавець більше не користується.



Якщо продавець неправильно зберігав парфум (наприклад, під прямим сонячним світлом), аромат імовірно втратив свої властивості / Фото Shutterstock

Але слід розуміти, що ризик придбати неякісний товар тут надвисокий. Наприклад, парфум, навіть за умови, що це оригінал, може бути зіпсованим внаслідок неналежного зберігання. На складах магазинів, що мають авторизацію від брендів, витримують спеціальний температурний та світловий режим, оптимальний для парфумерної продукції. А у приватних продавців аромати можуть роками зберігатися десь у ванній кімнаті (що вкрай небажано) або на полиці під прямим сонячним світлом. Тож неможливо спрогнозувати, чи збереже такий парфум свої властивості і як розкриватиметься на шкірі. Скільки ж років флакон пролежав у приватного продавця, дізнатися неможливо.

Робимо висновки

Купуючи парфумерію елітних брендів, потрібно бути особливо пильними на етапі вибору продавця: оминати підозрілі сайти, не вестися на привабливі знижки, відмовитися від продукції на розлив і з рук. Краще віддати перевагу відомій мережі, яка продає люксову парфумерію офіційно, гарантує її оригінальність та якість. Так ви отримаєте не лише омріяний аромат, але й море позитивних емоцій. Адже завжди приємно, коли бажання здійснюються саме так, як цього хотілось.