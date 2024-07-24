Чаще всего такие сайты маскируются под лидеров парфюмерно-косметического рынка, которым доверяют миллионы, пишет 24 Канал. Конечно же – неправомерно и без всякого на то разрешения.

К теме Элитная парфюмерия в интернете: как не промахнуться в поисках оригинала

К сожалению, всегда находятся неопытные покупатели, дающие себя обмануть. Любопытство подогревает сверхнизкая стоимость желаемого парфюма. А кратковременные бешеные скидки и распродажи длительностью в несколько часов заставляют многих совершать импульсивные покупки.

Как этого избежать и где можно найти действительно оригинальную парфюмерию, разбираемся вместе с экспертами крупнейшей в Украине парфюмерно-косметической сети в сегменте luxury – BROCARD.



Лучше выбирать магазин, который представлен не только онлайн, но и офлайн / Фото BROCARD

Сэкономить на духах и пожалеть об этом

В интернете предлагают духи на любой вкус и кошелек. И так хочется "одеть" легендарный аромат знаменитого бренда! И даже если цена такого аромата "кусается", можно без проблем найти сайт или аккаунт в соцсетях, где стоимость желанного флакона будет в разы ниже. Однако такая экономия может обернуться неприятностью.

С высокой вероятностью вам будут пытаться продать некачественный фейк. Его аромат и шлейф будут существенно отличаться от оригинала. Такие духи или совсем неустойчивые, или же слишком едкие и приторные. Последнее особенно дискомфортно в жаркие дни. При этом подделка будет мешать не только тому, кто ее носит, но и окружающим.

Еще одна угроза фейковых духов – в ингредиентах непонятного происхождения. Они могут спровоцировать аллергию или нежелательные кожные реакции. Конечно, никакой компенсации от продавца не будет. И вообще, покупая товар в несертифицированных магазинах, покупатель не имеет никаких прав. Ни о возврате средств, ни об обмене товара не может быть и речи.

Что должно насторожить при покупке парфюмерии онлайн

Сверхнизкая стоимость мировых бестселлеров. Lancome, Dior, Givenchy, Montale, Yves Saint Laurent и Tom Ford – бренды о которых слышали даже те, кто не особо интересуется парфюмерией. Поэтому спрос на продукцию от них всегда выше. Именно на это делают ставку те, кто распространяет подделки.

В объявлениях таких продавцов говорится о скидках до 90%, распродажи за полцены и даже бесплатный третий парфюм при покупке двух других ароматов. Цена при этом декларируется фантастически низкая – от 300 гривен за Tom Ford до 750 за Dior и Chanel.

Важно! Оригинальный парфюм не может стоить дешево. Элитная парфюмерия – дорогостоящая. В ее производстве используются уникальные высококачественные ингредиенты, качество и безопасность которых строго контролируется. Поэтому конечная стоимость – не "доплата за бренд", а инвестиция именно в качество и безопасность.



Не стоит доверять подобным предложениям / Скриншот

Срочность и уникальность. Рекламы магазинов, специализирующихся на подделках часто ловят покупателей "на крючок", что только здесь и сейчас есть уникальная возможность приобрести элитный парфюм с огромной скидкой. Обычно распродажа длится несколько дней или даже часов. Впрочем, это очередной трюк, ведь такие "уникальные распродажи" проводятся на регулярной основе.

Конечно, акционные предложения есть и на онлайн-площадках надежных продавцов. Например, на BROCARD.UA. Отличие в том, что на надежных сайтах спецпредложения анонсируют заблаговременно, а размер скидки не достигает невероятных 90% и не предоставляется на все ароматы одновременно.

Продавец-ноунейм или фальшивый домен. Гарантия, что товар будет качественным, – авторизованный онлайн-магазин, в котором осуществляется покупка. Не стоит выбирать сомнительную площадку, что недавно начал рекламироваться на большую аудиторию. Лучше отдать предпочтение сайтам известных компаний, которые представлены на рынке много лет и не только онлайн, но и офлайн.

Разлив и распил – враги оригинальной парфюмерии

Иногда действительно трудно решиться купить дорогой парфюм. И здесь на помощь приходит разлив и розлив. Цена в таком случае кажется более-менее оправданной, продавец ни под кого не маскируется, имеет собственный сайт и даже положительные отзывы. Однако и здесь есть нюансы.

Как объясняют в своем блоге эксперты BROCARD, разливная парфюмерия – это композиции, созданные "по мотивам" популярных ароматов. Другими словами, это копии оригинальных парфюмов. Цена таких продуктов достаточно демократична, а сайтов, которые их реализовывают, становится все больше.



Покупатель не может быть уверен в качестве парфюмерии на разлив / Фото Shafa

Для многих этот вариант кажется хорошим способом сэкономить. Но стоит быть готовым к тому, что из-за использования низкокачественного сырья продукт во флаконе будет разве что отдаленно напоминать оригинал, аромат будет раскрываться неправильно и будет неустойчивым.

В то время распил – это совместная покупка одного аромата несколькими людьми. Например, физическое лицо покупает оригинальный парфюм и разливает его по 3 миллилитра для дальнейшей реализации. Не прекрасная ли возможность попробовать несколько нишевых ароматов? Однако и здесь возникает много вопросов.

Кто может гарантировать, что выбранный парфюм действительно оригинальный? И даже если это так, как проверить, в каких условиях его хранили и разливали? Отследить срок годности также невозможно.

Аналогичная ситуация с остатками во флаконе – еще одним популярным способом реализации товара. Продавцы разливают парфюм в миниатюры и оставляют небольшое количество аромата (15 – 30 миллилитров) в родном заводском флаконе. Но даже оригинальная упаковка не гарантирует, что парфюм будет качественным.

Парфюмерия "с рук" от частных лиц

В стремлении сэкономить люди также ищут элитную парфюмерию на платформах онлайн-объявлений. На таких площадках действительно представлено много как новых, так и бывших в употреблении флаконов, которым продавец больше не пользуется.



Если продавец неправильно хранил парфюм (например, под прямым солнечным светом), аромат, вероятно, потерял свои свойства / Фото Shutterstock

Но следует понимать, что риск приобрести некачественный товар здесь сверхвысокий. Например, парфюм, даже при условии, что это оригинал, может быть испорченным вследствие ненадлежащего хранения. На складах магазинов, имеющих авторизацию от брендов, выдерживают специальный температурный и световой режим, оптимальный для парфюмерной продукции. А у частных продавцов ароматы могут годами храниться где-то в ванной комнате (что крайне нежелательно) или на полке под прямым солнечным светом. Поэтому невозможно спрогнозировать, сохранит ли такой парфюм свои свойства и как будет раскрываться на коже. Сколько же лет флакон пролежал у частного продавца, узнать невозможно.

Делаем выводы

Покупая парфюмерию элитных брендов, нужно быть особенно бдительными на этапе выбора продавца: обходить подозрительные сайты, не вестись на заманчивые скидки, отказаться от продукции на разлив и с рук. Лучше отдать предпочтение известной сети, которая продает люксовую парфюмерию официально, гарантирует ее оригинальность и качество. Так вы получите не только желанный аромат, но и море положительных эмоций. Ведь всегда приятно, когда желания осуществляются именно так, как этого хотелось.