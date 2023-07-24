Морозилка вся покрилась льодом: як це швидко виправити
У морозильній камері ми маємо змогу зберігати продукти тривалий час. І це дуже зручно для багатьох господинь, бо не потрібно поспішати в магазин.
У морозилку ми ставимо м'ясу, рибу, овочі, ягоди, морозиво. І потім, за потреби, маємо усе поруч. Але для того, щоб техніка добре працювала, час від часу її треба розморожувати та промивати. По-іншому вона може вийти з ладу. Як це правильно зробити – підкаже 24 Канал.
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Як розморожувати морозилку
Знайдіть вимикач живлення вашого холодильника та вимкніть його. Відключіть його від електромережі, витягнувши вилку з розетки.
Витягніть усі продукти з морозильної камери та переставте їх у холодне місце. Можна попросити сусіда зберігати свої харчі в його морозилці певний час.
Розморожуйте природним шляхом. Якщо у вас є достатньо часу, можна просто залишити дверцята морозильної камери відчиненими на деякий час, щоб лід танув природно. Майте на увазі, що цей процес може зайняти кілька годин або днів, залежно від стану накопиченого льоду.
Морозильна камера в льоду / Фото "Ремонти"
Можна також прискорити розморожування, поставивши миски з гарячою водою в морозильну камеру. Тим самим, тепло допоможе розтопити лід швидше.
Не використовуйте гострі предмети під час розморожування. Багато-хто намагається колупати лід ножем, але це небезпечно для техніки. Ви можете пробити її поверхню, відповідно вона стане неробочою.
Аби не затопити кухню, треба щось знизу підставити. Покладіть на підлогу миски або інші посудини, щоб тала вода мала, куди стікати.
Коли весь лід розтанув, варто помити морозилку. У жодному разі не використовуйте жорсткі щітки чи ганчірки. Приготуйте содовий розчин у пропорції 1 столова ложка речовини на 500 мілілітрів теплої води. Можете мити поверхні.
Після того, як ми помили морозилку та вона підсохла, вставте вилку в розетку та натисніть на кнопку включення живлення. Все готово.