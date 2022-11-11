Як розморозити холодильник перед миттям: покрокова інструкція

Холодильник рано чи пізно забруднюється, отримує неприємний запах та заплямовані полички, тож його треба регулярно мити. Та перед очищенням холодильника варто його спочатку розморозити. Як це зробити - читайте у матеріалі.

24 канал розповідає кілька простих кроків до правильного розморожування холодильника.

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Відключіть холодильник

Природно, щоб холодильник більше не грів, його треба витягнути з розетки та залишити на певний час.

Заберіть всі продукти

Важливо переконатися, що ви залишаєте дверцята відкритими, щоб він швидше прогрівся.

Після того, як ви вимкнули холодильник, необхідно убезпечити продукти, які в ньому залишилися, від псування. Щоб зберегти їжу та напої, можна скористатися як похідними сумками-холодильниками, так і просто шматочками льоду, які закидуються у місткості.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Витягніть полиці та ящики

Холодильник треба очистити від поличок, перегородок та ящиків. Це не тільки допоможе пришвидшити процес розморожування, але й дасть вам чудову можливість провести їх ретельне очищення.

Просто вимийте їх у раковині або мисці з водою та мийним засобом (або, якщо ящики завеликі, ви можете протерти їх антибактеріальним спреєм і чистою тканиною).

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Не дайте холодильнику протекти

Поки холодильник розморожується, важливо не допустити, щоб вода з нашарувань льоду потекла по підлозі та, можливо, щось зіпсувала.

Тому важливо застелити підлогу навколо морозильної камери старими рушниками або ганчірками, щоб увібрати воду. У багатьох холодильниках є спеціальний водовідвід, під який можна без проблем ставити миску чи іншу місткість і просто слідкувати, щоб вода не перелилася.

Чекайте на розморожування

Холодильник, залежно від ступеня заморозки, може дуже довго розморожуватися. Особливо довго це може відбуватися у холодні пори року, тому запасіться терпінням та рушниками, щоб витирати воду.

Як пришвидшити процес розморожування холодильника:

Покладіть у морозильну камеру грілку з гарячою водою У морозильну камеру покладіть термостійку дощечку і поставте на неї каструлю з гарячою водою Наповніть пульверизатор гарячою водою і розпилюйте її по всій поверхні морозильної камери Напроти морозильної камери поставте обігрівач (він ні в якому разі не повинен контактувати з водою) Намочіть ганчірку у гарячій воді, а потім протріть усі стінки морозильної камери. Повторюйте до тих пір, поки крига не розтане.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Починайте чистити холодильник

Одного розморожування для очищення холодильника малувато – треба ще й пройтися по стінках та полицях з мийним засобом чи підручними продуктами, які допоможуть вивести неприємний запах чи бруд.