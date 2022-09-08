24 канал розповідає кілька простих кроків до правильного розморожування холодильника.

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Відключіть холодильник

Природно, щоб холодильник більше не грів, його треба витягнути з розетки та залишити на певний час.

Зверніть увагу! Важливо переконатися, що ви залишаєте дверцята відкритими, щоб він швидше прогрівся.

Заберіть всі продукти

Після того, як ви вимкнули холодильник, необхідно убезпечити продукти, які в ньому залишилися, від псування. Щоб зберегти їжу та напої, можна скористатися як похідними сумками-холодильниками, так і просто шматочками льоду, які закидуються у місткості.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Витягніть полиці та ящики

Холодильник треба очистити від поличок, перегородок та ящиків. Це не тільки допоможе пришвидшити процес розморожування, але й дасть вам чудову можливість провести їх ретельне очищення.

Просто вимийте їх у раковині або мисці з водою та мийним засобом (або, якщо ящики завеликі, ви можете протерти їх антибактеріальним спреєм і чистою тканиною).

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Не дайте холодильнику протекти

Поки холодильник розморожується, важливо не допустити, щоб вода з нашарувань льоду потекла по підлозі та, можливо, щось зіпсувала.

Тому важливо застелити підлогу навколо морозильної камери старими рушниками або ганчірками, щоб увібрати воду. У багатьох холодильниках є спеціальний водовідвід, під який можна без проблем ставити миску чи іншу місткість і просто слідкувати, щоб вода не перелилася.

Чекайте на розморожування

Холодильник, залежно від ступеня заморозки, може дуже довго розморожуватися. Особливо довго це може відбуватися у холодні пори року, тому запасіться терпінням та рушниками, щоб витирати воду.

Як пришвидшити процес розморожування холодильника:

Покладіть у морозильну камеру грілку з гарячою водою У морозильну камеру покладіть термостійку дощечку і поставте на неї каструлю з гарячою водою Наповніть пульверизатор гарячою водою і розпилюйте її по всій поверхні морозильної камери Напроти морозильної камери поставте обігрівач (він ні в якому разі не повинен контактувати з водою) Намочіть ганчірку у гарячій воді, а потім протріть усі стінки морозильної камери. Повторюйте до тих пір, поки крига не розтане.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Починайте чистити холодильник

Одного розморожування для очищення холодильника малувато – треба ще й пройтися по стінках та полицях з мийним засобом чи підручними продуктами, які допоможуть вивести неприємний запах чи бруд.