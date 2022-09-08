24 канал рассказывает несколько простых шагов к правильному размораживанию холодильника.

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Отключите холодильник

Естественно, чтобы холодильник больше не грел, его нужно вытащить из розетки и оставить на время.

Обратите внимание! Важно убедиться, что вы оставляете дверцу открытой, чтобы она быстрее прогрелась.

Заберите все продукты

После того, как вы выключили холодильник, необходимо обезопасить оставшиеся в нем продукты от порчи. Чтобы сохранить еду и напитки, можно воспользоваться как производными сумками-холодильниками, так и просто забрасываемыми в емкости кусочками льда.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Выньте полки и ящики

Холодильник следует очистить от полочек, перегородок и ящиков. Это не только поможет ускорить процесс размораживания, но и даст вам отличную возможность провести их тщательную очистку.

Просто вымойте их в раковине или миске с водой и моющим средством (или, если ящики слишком большие, вы можете протереть их антибактериальным спреем и чистой тканью).

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Не дайте холодильнику протечь

Пока холодильник размораживается, важно не допустить, чтобы вода из наслоений льда потекла по полу и, возможно, что-нибудь испортила.

Поэтому важно застелить пол вокруг морозильной камеры старыми полотенцами или тряпками, чтобы впитать воду. Во многих холодильниках есть специальный водоотвод, под который можно без проблем ставить миску или другую емкость и просто следить за тем, чтобы вода не перелилась.

Ждите размораживания

Холодильник в зависимости от степени заморозки может очень долго размораживаться. Особенно долго это может происходить в холодное время года, поэтому запаситесь терпением и полотенцами, чтобы вытирать воду.

Как ускорить процесс размораживания холодильника:

Положите в морозильную камеру грелку с горячей водой В морозильную камеру положите термостойкую дощечку и поставьте на нее кастрюлю с горячей водой. Наполните пульверизатор горячей водой и распыляйте ее по всей морозильной камере. Напротив морозильной камеры поставьте обогреватель (он ни в коем случае не должен контактировать с водой) Намочите тряпку в горячей воде, затем протрите все стенки морозильной камеры. Повторяйте до тех пор, пока лед не растает.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Начинайте чистить холодильник

Одной разморозки для очистки холодильника маловато – нужно еще пройтись по стенкам и полкам с моющим средством или подручными продуктами, которые помогут вывести неприятный запах или грязь.