Як розмалювати великодні яйця: найкращі автентичні способи
До найбільшого християнського свята Великодня залишилось зовсім трохи часу, тому всі активно готуються до Пасхи. Одним з елементів свята є яйця, які прикрашають і розфарбовують. Які існують автентичні способи намалювати писанки читайте нижче.
Писанкарство у світі сягає своїх коренів ще з дохристиянських часів, адже яйце віддавна вважається символом життя. В Україні писанки знаходили з часів IV століття до нашої ери. Зараз існує чотири найпопулярніші автентичні види розфарбованих яєць: писанка, крашанка, дряпанка і крапанка, пише 24 Канал.
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Писанка
Писанка – найпопулярніший спосіб розмалювати яйце на Великдень. Утім це найскладніший спосіб, адже займає багато часу, потребує терпіння й гарного настрою.
Варіанти писанок / Фото Наталі Пристанської
Щоб зробити писанку, потрібне яйце, фарби, писачок, свічка й віск. Потім потрібно дотримуватися таких етапів:
- Спершу потрібно зробити маленьку дірку на дні яйця й видути вміст, потім знежирити поверхню оцтом.
- На суху поверхню яйця нанесіть попередній малюнок олівцем, якщо ви вперше беретесь за розпис.
- Наносьте віск писачком на ті місця, які хочете закрити від фарби.
- Занурюйте яйце у склянку з розчиненою фарбою на кілька секунд. Але дотримуйтесь послідовності: від світлішого до темнішого кольору.
- Віск акуратно знімайте серветкою над полум'ям свічки.
Що символізують кольори / Інфографіка 24 Каналу
Зауважимо, українська писанка має понад 100 автентичних малюнків та орнаментів. Писанкарі використовують такі елементи як сонце, хрест, зірки, гілки й дерева, трикутнички і завитки, спіралі. Важливо також поділити яйце на кілька частин уздовж і впоперек – це передавало уявлення про кількість світів, пір року.
Що символізують орнаменти / Інфографіка 24 Каналу
Крашанка
Крашанка – найпростіший спосіб прикрасити великоднє яйце. Для того, щоб зробити крашанку, потрібен штучний або природний барвник (цибулеве лушпиння, ягоди, зелень). Яйце опускали у кольорову воду та варили до того часу, поки поверхня не набуде яскравого й насиченого кольору. Варіант із фарбником займає менше часу – не більше як хвилину.
Як пофарбувати яйця / Інфографіка 24 Каналу
Крапанка
Крапанка – це вид писанки, який легко повторити і можна робити з дітьми. Для його виготовлення потрібно "закрапати" писачком ті місця, які б ви хотіли залишити без кольору (або з будь-яким кольором – так само, від світлого – до темного).
Щоб малювати крапки воском, можна використовувати не тільки писачок, але й голку або булавку, щоб кружечки були різного розміру. Принцип зафарбовування такий самий, як у писанок.
Дряпанка
Якщо вдома немає воску й писачка, дряпанка – чудовий варіант розмалювати писанку. Спершу потрібно зробити з яйця крашанку: зафарбувати у будь-який насичений колір. Краще обирати темні варіанти, щоб малюнок було видно здалеку. Після того, як поверхня висохне, голкою, цвяхом або шилом вирізьбіть орнамент.
Дряпанки у галицькому стилі / Фото з Вікіпедії
Мотанка
Цей варіант прикрашення яйця є не таким популярним, але також використовується в регіонах України. Шкарлупу яйця покривають клеєм та замотують кольоровою ниткою.