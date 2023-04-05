Як розмалювати великодні яйця: найкращі автентичні способи

5 квітня 2023, 17:00
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До найбільшого християнського свята Великодня залишилось зовсім трохи часу, тому всі активно готуються до Пасхи. Одним з елементів свята є яйця, які прикрашають і розфарбовують. Які існують автентичні способи намалювати писанки читайте нижче.

Писанкарство у світі сягає своїх коренів ще з дохристиянських часів, адже яйце віддавна вважається символом життя. В Україні писанки знаходили з часів IV століття до нашої ери. Зараз існує чотири найпопулярніші автентичні види розфарбованих яєць: писанка, крашанка, дряпанка і крапанка, пише 24 Канал

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Писанка

Писанка – найпопулярніший спосіб розмалювати яйце на Великдень. Утім це найскладніший спосіб, адже займає багато часу, потребує терпіння й гарного настрою.


Варіанти писанок / Фото Наталі Пристанської

Щоб зробити писанку, потрібне яйце, фарби, писачок, свічка й віск. Потім потрібно дотримуватися таких етапів:

  • Спершу потрібно зробити маленьку дірку на дні яйця й видути вміст, потім знежирити поверхню оцтом. 
  • На суху поверхню яйця нанесіть попередній малюнок олівцем, якщо ви вперше беретесь за розпис.
  • Наносьте віск писачком на ті місця, які хочете закрити від фарби. 
  • Занурюйте яйце у склянку з розчиненою фарбою на кілька секунд. Але дотримуйтесь послідовності: від світлішого до темнішого кольору.
  • Віск акуратно знімайте серветкою над полум'ям свічки. 


Що символізують кольори / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, українська писанка має понад 100 автентичних малюнків та орнаментів. Писанкарі використовують такі елементи як сонце, хрест, зірки, гілки й дерева, трикутнички і завитки, спіралі. Важливо також поділити яйце на кілька частин уздовж і впоперек – це передавало уявлення про кількість світів, пір року.


Що символізують орнаменти / Інфографіка 24 Каналу

Крашанка

Крашанка – найпростіший спосіб прикрасити великоднє яйце. Для того, щоб зробити крашанку, потрібен штучний або природний барвник (цибулеве лушпиння, ягоди, зелень). Яйце опускали у кольорову воду та варили до того часу, поки поверхня не набуде яскравого й насиченого кольору. Варіант із фарбником займає менше часу – не більше як хвилину.


Крашанки / Фото Unsplash


Як пофарбувати яйця / Інфографіка 24 Каналу

Крапанка

Крапанка – це вид писанки, який легко повторити і можна робити з дітьми. Для його виготовлення потрібно "закрапати" писачком ті місця, які б ви хотіли залишити без кольору (або з будь-яким кольором – так само, від світлого – до темного).

Щоб малювати крапки воском, можна використовувати не тільки писачок, але й голку або булавку, щоб кружечки були різного розміру. Принцип зафарбовування такий самий, як у писанок.


Крапанки / Фото "Твоє місто"

Дряпанка

Якщо вдома немає воску й писачка, дряпанка – чудовий варіант розмалювати писанку. Спершу потрібно зробити з яйця крашанку: зафарбувати у будь-який насичений колір. Краще обирати темні варіанти, щоб малюнок було видно здалеку. Після того, як поверхня висохне, голкою, цвяхом або шилом вирізьбіть орнамент. 


Дряпанки у галицькому стилі / Фото з Вікіпедії

Мотанка

Цей варіант прикрашення яйця є не таким популярним, але також використовується в регіонах України. Шкарлупу яйця покривають клеєм та замотують кольоровою ниткою.


Мотанка / Фото Blogspot

Автор: Марія Касій