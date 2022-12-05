Як розігріти їжу, якщо пропало світло та газ: 2 простих лайфхаки за копійки

5 грудня 2022, 18:26
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Через постійні обстріли російських терористів, багато міст України тимчасово залишаються без світла та іноді газу. Як трохи зігрітися в умовах відключень та розігріти їжу, якщо у вас електроплита – читайте в матеріалі.

24 канал з'ясував, як можна зробити чай, каву та розігріти страви за допомогою 2 простих методів. 

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Розігрів їжі на свічках 

Звичайні свічки-таблетки можуть зарадити під час відключень електроенергії – вони не тільки можуть освітити ваше приміщення, але і можуть стати імпровізованим багаттям для підігріву страв. 

Щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду, вам потрібні: 

  • Каструля з невисокими стінками;
  • Кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;
  • Решітка для гриля;
  • Металева місткість для розігрівання. 

Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash

Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість. 

Метали дуже добре проводять тепло, тому навіть кілька свічок можуть розігріти як решітки гриля, так і миску з вашою стравою чи водою. 

Пальник зі спиртових таблеток 

Більш потужною альтернативою свічкам може стати саморобний пальник. Для нього вам знадобиться: 

  • Сухий спирт у таблетках; 
  • Низька консервна банка;
  • Невелика місткість;
  • Фольга. 

Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, а на банку – місткість, на дно якої покладіть фольгу. Після цього можна гріти їжу. 

Пальник, у якому можна використовувати сухий спирт, можна купити в магазині.

Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід