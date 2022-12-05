Як розігріти їжу, якщо пропало світло та газ: 2 простих лайфхаки за копійки

Через постійні обстріли російських терористів, багато міст України тимчасово залишаються без світла та іноді газу. Як трохи зігрітися в умовах відключень та розігріти їжу, якщо у вас електроплита – читайте в матеріалі.

24 канал з'ясував, як можна зробити чай, каву та розігріти страви за допомогою 2 простих методів.

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Розігрів їжі на свічках

Звичайні свічки-таблетки можуть зарадити під час відключень електроенергії – вони не тільки можуть освітити ваше приміщення, але і можуть стати імпровізованим багаттям для підігріву страв.

Щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду, вам потрібні:

Каструля з невисокими стінками;

Кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;

Решітка для гриля;

Металева місткість для розігрівання.

Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash

Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість.

Метали дуже добре проводять тепло, тому навіть кілька свічок можуть розігріти як решітки гриля, так і миску з вашою стравою чи водою.

Пальник зі спиртових таблеток

Більш потужною альтернативою свічкам може стати саморобний пальник. Для нього вам знадобиться:

Сухий спирт у таблетках;

Низька консервна банка;

Невелика місткість;

Фольга.

Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, а на банку – місткість, на дно якої покладіть фольгу. Після цього можна гріти їжу.

Пальник, у якому можна використовувати сухий спирт, можна купити в магазині.

Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash