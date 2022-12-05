24 канал з'ясував, як можна зробити чай, каву та розігріти страви за допомогою 2 простих методів.
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Розігрів їжі на свічках
Звичайні свічки-таблетки можуть зарадити під час відключень електроенергії – вони не тільки можуть освітити ваше приміщення, але і можуть стати імпровізованим багаттям для підігріву страв.
Щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду, вам потрібні:
- Каструля з невисокими стінками;
- Кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;
- Решітка для гриля;
- Металева місткість для розігрівання.
Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash
Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість.
Метали дуже добре проводять тепло, тому навіть кілька свічок можуть розігріти як решітки гриля, так і миску з вашою стравою чи водою.
Пальник зі спиртових таблеток
Більш потужною альтернативою свічкам може стати саморобний пальник. Для нього вам знадобиться:
- Сухий спирт у таблетках;
- Низька консервна банка;
- Невелика місткість;
- Фольга.
Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, а на банку – місткість, на дно якої покладіть фольгу. Після цього можна гріти їжу.
Пальник, у якому можна використовувати сухий спирт, можна купити в магазині.
Як розігріти їжу без світла і газу / Фото Unsplash