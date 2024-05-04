Мистецтво великоднього настрою: оригінальні ідеї декору писанок у 2024 році

Великдень уже зовсім близько. Саме час складати великодній кошик, де обов'язковим елементом мають бути писанки. Писанка – це стародавнє українське великоднє яйце, яке декорують за допомогою воску та спеціальних фарб.

Якщо ви досі не придумали, як оригінально розфарбувати великодні яйця, то ми зібрали для вас колекцію найцікавіших варіантів. У добірці Lifestyle 24, як нові лайфхаки, так і такі, якими користувались наші предки.

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Як розфарбувати писанки у 2024 році: оригінальні фото



Писанки з цибулиння / Фото з Pinterest



Писанки з чаю каркаде / Фото Pinterest



Патріотичні писанки / Фото Pinterest



Писанки з позолотою / Фото Pinterest



Писанки розмальовані писачком / Фото Pinterest

Обирайте варіант, який вам до найбільше вподоби та підтримайте українські традиції, зробивши свій великодній кошик ще красивішим!