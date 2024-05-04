Если вы до сих пор не придумали, как оригинально раскрасить пасхальные яйца, то мы собрали для вас коллекцию самых интересных вариантов. В подборке Lifestyle 24, как новые лайфхаки, так и такие, которыми пользовались наши предки.

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Как раскрасить писанки в 2024 году: оригинальные фото

Писанки из луковой шелухи
Писанки из луковой шелухи / Фото с Pinterest

Писанки из чая каркаде
Писанки из чая каркаде / Фото Pinterest

Патриотические писанки
Патриотические писанки / Фото Pinterest

Писанки с позолотой
Писанки с позолотой / Фото Pinterest

Писанки разрисованные писачком
Писанки разрисованные писачком / Фото Pinterest

Выбирайте вариант, который вам больше всего нравится и поддержите украинские традиции, сделав свою пасхальную корзину еще красивее!