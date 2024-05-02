Щороку кожен, хто складає великодній кошик, шукає все нові варіанти, як красиво і легко можна розмалювати писанки. Тому у добірці Lifestyle 24 дивіться п'ять способів із тікток, які допоможуть вам зробити приготування до свята ще приємнішим.

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Як легко розфарбувати великодні яйця

Писанки із чаю каркаде

Помістіть каркаде в киплячу воду і додайте оцет. Чим більше каркаде використаєте, тим багатшим буде відтінок.

Покладіть яйця в чайний настій і варіть протягом 15 хвилин на малому вогні.

Потім залиште їх у настої до повного охолодження, це займе близько двох годин.

Вийміть яйця з настою та покладіть на паперовий рушник. Дайте їм висохнути й протріть ватним диском, змоченим в олії.

Писанки із різноколірними барвниками

Розвести порошкоподібний барвник потрібно у 250 мл води кімнатної температури. Для закріплення кольору можна додати столову ложку оцту на кожен пакетик фарби.

Обгорніть варені яйця паперовими рушниками та за допомогою ватної палички нанесіть барвник на яйце.

Залиште їх підсихати, а потім розгорніть паперові рушнички.

Декорування писанок за допомогою тимчасових тату-перебивачок

Дуже легкий та естетичний спосіб декорування великодніх писанок. Ви можете скористатись тимчасовими тату, які варто придбати заздалегідь.

Золоті великодні яйця

Вам знадобляться пофарбовані харчовим барвником або чаєм каркаде яйця, а також поталь.

Перед тим як братися до роботи, рекомендується попередньо забарвити яйця харчовим барвником або занурити в чай каркаде.

Для приготування клею для поталі, який можна придбати у будь-якому канцелярському магазині, вам знадобиться часниковий сік та невелика кількість води.

Розведіть сік часнику з водою у пропорції 1:2 (вода/сік часнику).

Нанесіть отриманий клей на яйце за допомогою кисті або губки, а потім обваляйте його в поталі. Також можна нанести поталь за допомогою білка.

Патріотичні писанки

Звичайно, можна розфарбувати свої писанки звичним способом – за допомогою фарб і пензлів. Використовуйте патріотичну символіку та кольори.

З такими лайфхаками ваш великодній кошик точно буде неймовірним. Обирайте спосіб, який сподобався вам найбільше та створюйте свої найкрасивіші писанки.