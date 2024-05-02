Щороку кожен, хто складає великодній кошик, шукає все нові варіанти, як красиво і легко можна розмалювати писанки. Тому у добірці Lifestyle 24 дивіться п'ять способів із тікток, які допоможуть вам зробити приготування до свята ще приємнішим.
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Як легко розфарбувати великодні яйця
Писанки із чаю каркаде
- Помістіть каркаде в киплячу воду і додайте оцет. Чим більше каркаде використаєте, тим багатшим буде відтінок.
- Покладіть яйця в чайний настій і варіть протягом 15 хвилин на малому вогні.
- Потім залиште їх у настої до повного охолодження, це займе близько двох годин.
- Вийміть яйця з настою та покладіть на паперовий рушник. Дайте їм висохнути й протріть ватним диском, змоченим в олії.
Писанки із різноколірними барвниками
- Розвести порошкоподібний барвник потрібно у 250 мл води кімнатної температури. Для закріплення кольору можна додати столову ложку оцту на кожен пакетик фарби.
- Обгорніть варені яйця паперовими рушниками та за допомогою ватної палички нанесіть барвник на яйце.
- Залиште їх підсихати, а потім розгорніть паперові рушнички.
Декорування писанок за допомогою тимчасових тату-перебивачок
Дуже легкий та естетичний спосіб декорування великодніх писанок. Ви можете скористатись тимчасовими тату, які варто придбати заздалегідь.
Золоті великодні яйця
- Вам знадобляться пофарбовані харчовим барвником або чаєм каркаде яйця, а також поталь.
- Перед тим як братися до роботи, рекомендується попередньо забарвити яйця харчовим барвником або занурити в чай каркаде.
- Для приготування клею для поталі, який можна придбати у будь-якому канцелярському магазині, вам знадобиться часниковий сік та невелика кількість води.
- Розведіть сік часнику з водою у пропорції 1:2 (вода/сік часнику).
- Нанесіть отриманий клей на яйце за допомогою кисті або губки, а потім обваляйте його в поталі. Також можна нанести поталь за допомогою білка.
Патріотичні писанки
Звичайно, можна розфарбувати свої писанки звичним способом – за допомогою фарб і пензлів. Використовуйте патріотичну символіку та кольори.
З такими лайфхаками ваш великодній кошик точно буде неймовірним. Обирайте спосіб, який сподобався вам найбільше та створюйте свої найкрасивіші писанки.