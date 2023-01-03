Як вберегти живу новорічну ялинку від пожовтіння: прості поради для довгого життя дерева

Красиву новорічну ялинку хочеться залишати для оздоби дому якомога довше. Проте не завжди це можливо – живі новорічні дерева можуть жовтіти та осипатися. Щоб уникнути цього і подовжити життя ялинці, можна скористатися простими лайфхаками.

Розташування ялинки та догляд за нею – запорука довгого життя новорічного дерева та вашої втіхи, пише 24 канал.

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Не ставте ялинку біля батарей

Тепло від батарей, обігрівачів та конвекторів згубно впливає на структуру гілок та голок ялинки.

Батареї висушують дерево та спонукають ялинку швидше скинути голки та пожовтіти, тому поблизу джерел тепла новорічне дерево краще не ставити.

Як подовжити життя новорічній ялинці / Фото Unsplash

Електропідлога нищить дерево

Якщо у вас є підлога з електропідігрівом, не ставте ялинку прямо на неї – як і батареї, електропідлога висотує з ялинки всю вологу та змушує дерево в'янути швидше.

Щоб уникнути пожовтінь та осипання голок, поставте ялинку на підвищення – так, щоб електропідлога не прогрівала стовбур чи гілки.

Як подовжити життя новорічній ялинці / Фото Unsplash

Зволожте ялинку

Щоб уникнути занадто швидкого пожовтіння гілок, треба регулярно зволожувати ялинку, зокрема стовбур.

Щоб не допустити швидкого осипання та зів'янення, поставте стовбур ялинки у воду чи мокрий поролон. Також підійде варіант з обмотуванням вологою тканиною – дерево буде жовтіти повільніше.

Як подовжити життя новорічній ялинці / Фото Unsplash

Поролон та тканину треба періодично змочувати – це можна зробити за допомогою пульверизатора чи лійки.