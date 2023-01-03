Расположение елки и уход за ней – залог долгой жизни новогоднего дерева и вашего удовольствия. 24 канал.

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Не ставьте елку у батарей

Тепло от батарей, обогревателей и конвекторов оказывает пагубное влияние на структуру веток и игл елки.

Батареи высушивают дерево и побуждают елку быстрее сбросить иглы и пожелтеть, поэтому вблизи источников тепла новогоднее дерево лучше не ставить.

Как продлить жизнь новогодней елке / Фото Unsplash

Электропол уничтожает дерево

Если у вас есть пол с электроподогревом, не ставьте елку прямо на нее – как и батареи, электропол высотует из елки всю влагу и заставляет дерево увядать быстрее.

Чтобы избежать пожелтений и осыпания игл, поставьте елку на повышение – так, чтобы электропол не прогревал ствол или ветки.

Как продлить жизнь новогодней елке / Фото Unsplash

Увлажните елку

Чтобы избежать слишком быстрого пожелтения веток, нужно регулярно увлажнять елку, в частности ствол.

Чтобы не допустить быстрого осыпания и увядания, поставьте ствол елки в воду или мокрый поролон. Также подойдет вариант с обмоткой влажной тканью – дерево будет желтеть медленнее.

Как продлить жизнь новогодней елке / Фото Unsplash

Обратите внимание! Поролон и ткань периодически смачивают – это можно сделать с помощью пульверизатора или воронки.