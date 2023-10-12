Тікток-блогерка Емма Мак розповіла дуже простий лайфхак, як продовжити стійкість парфумів. Можна буде не носити їх у сумочці весь день, до того ж це зекономить кошти, які ми витрачаємо на кожен новий флакон.

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Як подовжити стійкість парфумів

Блогерка розповіла, що вам потрібен лише один продукт, який точно є у вас вдома – це вазелін. На заміну можна використати будь-який інший жирний крем без запаху.

Нанесіть вазелін на ті частини тіла, де зазвичай ви розпорошуєте парфуми. Тепер нанесіть власне парфуми на ці самі місця – аромат триматиметься довго.

Як це працює? Вазелін – це практично олія, яка зв'язується з олією, що в складі парфумів. Так він фіксує аромат на шкірі – він наче прилипає, а тому тримається довше. Також вазелін вбирає масло у парфумах і вивільняє його повільніше, ніж це робить наша шкіра чи одяг. Так ми не лише продовжуємо стійкість парфумів, але й зекономить їх.

Важливо, що запах парфумів залишиться таким самим, адже звичайний вазелін не має запаху.

Як продовжити запах парфуму: відео